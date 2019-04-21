‘Uçan hastane’ 15 yaralıyı Almanya’ya getirdi
Madeira Adası’nda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında, Portekiz’deki hastanelerde yatan 15 yaralı Alman, Airbus 310 tipi ‘uçan hastane’ denilen MedEvac ile Köln’e getirildi.
KUZEY Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanlığından yapılan açıklamada, yaralılar ve MedEvac personeliyle sağlık ekibini, Başbakan Armin Laschet karşıladı. Eyalet Başbakanlığı açıklamasıyla birlikte Köln Belediyesinden yapılan başka bir açıklamada da, 15 yaralının çoğunun Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinden olduğu belirtilirken, bir kısmının da Thüringen, Sachsen-Anhalt ve Baden-Würtemberg eyaletlerinden olduğu kaydedildi. Hastaların mahremiyetinin korunması için MedEvac’ın inişten sonra havalimanının özel kısımlarından olan askeri bölgeye çekildi. Yaralıların çevredeki hastanelere nakilleri buradan gerçekleştirildi.
Madeira Adası’nda meydana gelen kazanın sebebinin henüz tespit edilemediği bildirildi. Kazada ağır yaralanan şoförün sağlık sebeplerinden dolayı henüz ifadesinin alınmasının mümkün olmadığını açıklayan Alman ve Portekiz yetkililer, mevcut ihtimalin fren patlaması olduğu yönünde yoğunlaştığını belirtirken, bunun şoförün ifadesinden sonra tam açıklık kazanacağını kaydetti.
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