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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Muhsin CEYLAN, DHA / Fotoğraf: dpa
21.04.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

‘Uçan hastane’ 15 yaralıyı Almanya’ya getirdi

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‘Uçan hastane’ 15 yaralıyı Almanya’ya getirdi

Madeira Adası’nda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında, Portekiz’deki hastanelerde yatan 15 yaralı Alman, Airbus 310 tipi ‘uçan hastane’ denilen MedEvac ile Köln’e getirildi.

 

KUZEY Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanlığından yapılan açıklamada, yaralılar ve MedEvac personeliyle sağlık ekibini, Başbakan Armin Laschet karşıladı. Eyalet Başbakanlığı açıklamasıyla birlikte Köln Belediyesinden yapılan başka bir açıklamada da, 15 yaralının çoğunun Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinden olduğu belirtilirken, bir kısmının da Thüringen, Sachsen-Anhalt ve Baden-Würtemberg eyaletlerinden olduğu kaydedildi. Hastaların mahremiyetinin korunması için MedEvac’ın inişten sonra havalimanının özel kısımlarından olan askeri bölgeye çekildi. Yaralıların çevredeki hastanelere nakilleri buradan gerçekleştirildi.

‘Uçan hastane’ 15 yaralıyı Almanya’ya getirdi

Madeira Adası’nda meydana gelen kazanın sebebinin henüz tespit edilemediği bildirildi. Kazada ağır yaralanan şoförün sağlık sebeplerinden dolayı henüz ifadesinin alınmasının mümkün olmadığını açıklayan Alman ve Portekiz yetkililer, mevcut ihtimalin fren patlaması olduğu yönünde yoğunlaştığını belirtirken, bunun şoförün ifadesinden sonra tam açıklık kazanacağını kaydetti.

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