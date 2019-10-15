Uçaktan indiklerinde büyük şok yaşadılar!
Almanya’nın Münster Osnabrück Havaalanı’ndaki kapalı otoparkta çıkan yangında 70 otomobil yandı.
DÜN akşam henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale etmek için itfaiye ekipleri alarma geçti. Çevre illerden de yardıma gelenlerle birlikte 260 itfaiye çalışanı uzun süren çalışmalar sonucu saat 00.45’te kontrol altına alındı. Yangında büyük oranda maddi zarar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.
Havaalanına yaklaşık 100 metre mesafede bulunan çok katlı kapalı otoparkta çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü duman bulutları kapladı. Havaalanı sözcülüğünden yapılan açıklamada yangının uçuşları olumsuz etkilemediği ve daha önce planladığı gibi gece boyunca 23 uçuşun gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Ancak tatil dönüşü otomobillerinin yandığını öğrenen yolcular büyük şok yaşadı. Çoğu araç sahibi taksilere yöneldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma ise sürüyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle