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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 15.10.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Uçaktan indiklerinde büyük şok yaşadılar!

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Uçaktan indiklerinde büyük şok yaşadılar!

Almanya’nın Münster Osnabrück Havaalanı’ndaki kapalı otoparkta çıkan yangında 70 otomobil yandı.

DÜN akşam henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale etmek için itfaiye ekipleri alarma geçti. Çevre illerden de yardıma gelenlerle birlikte 260 itfaiye çalışanı uzun süren çalışmalar sonucu saat 00.45’te kontrol altına alındı. Yangında büyük oranda maddi zarar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Uçaktan indiklerinde büyük şok yaşadılar

Havaalanına yaklaşık 100 metre mesafede bulunan çok katlı kapalı otoparkta çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü duman bulutları kapladı. Havaalanı sözcülüğünden yapılan açıklamada yangının uçuşları olumsuz etkilemediği ve daha önce planladığı gibi gece boyunca 23 uçuşun gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Ancak tatil dönüşü otomobillerinin yandığını öğrenen yolcular büyük şok yaşadı. Çoğu araç sahibi taksilere yöneldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma ise sürüyor.

Uçaktan indiklerinde büyük şok yaşadılar

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