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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
12.06.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Uçak seferleri iptal edildi, ağaçlar devrildi, otomobiller zarar gördü

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Uçak seferleri iptal edildi, ağaçlar devrildi, otomobiller zarar gördü

Almanya’nın doğusunda etkisi altına alan fırtına ve aşırı yağış hayatı felç etti. Evlerin bodrum katları sular altında kalırken, devrilen ağaçlar yolları kapattı ve otomobillere zarar verdi. Berlin’deki iki havaalanında da uçak seferleri iptal edildi. İtfaiye ve kurtarma ekipleri gece boyunca mesai yaptı.

HAFTA SONU Bavyera ve Saksonya’da etkili olan dolu ve fırtına bu kez Berlin ve Brandenburg’u vurdu. İki eyalette de hayat adeta durdu. Aniden çıkan fırtına ve yağan dolu maddi zarara yol açtı.

Uçak seferleri iptal edildi, ağaçlar devrildi, otomobiller zarar gördü
Akşamın geç saatlerinde başlayan yağmur bir anda sokakları ve bodrum katlarını sular altında bıraktı. Zaman zaman bazı bölgelerde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Uçak seferleri iptal edildi, ağaçlar devrildi, otomobiller zarar gördü

BUGÜN DE ETKİLİ OLACAK
Berlin’de Tegel ve Schönefeld Havalimanlarında, çıkan fırtınayla birlikte aşırı yağan yağmur ve ardından başlayan dolu nedeniyle uçaklara yolcular alınamadı. Uçaklardan inen yolcular terminale getirilemedi. Alman Meteoroloji Dairesi Sözcüsü yaptığı açıklamada zaman zaman beş cm çapında dolunun düştüğünü söyledi. Tüm yaşananlar nedeniyle gece boyunca Brandenburg ve Berlin itfaiye ekipleri aralıksız çalıştı. Her iki eyalette de göreve çıkan itfaiye ekipleri, yolda kalanlara yardım etti. Bodrum katlarındaki suları tahliye etti. Devrilen ağaçları yollardan kaldırdı. Fırtınanın bugün de etkili olması bekleniyor.

 

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