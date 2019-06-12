Uçak seferleri iptal edildi, ağaçlar devrildi, otomobiller zarar gördü
Almanya’nın doğusunda etkisi altına alan fırtına ve aşırı yağış hayatı felç etti. Evlerin bodrum katları sular altında kalırken, devrilen ağaçlar yolları kapattı ve otomobillere zarar verdi. Berlin’deki iki havaalanında da uçak seferleri iptal edildi. İtfaiye ve kurtarma ekipleri gece boyunca mesai yaptı.
HAFTA SONU Bavyera ve Saksonya’da etkili olan dolu ve fırtına bu kez Berlin ve Brandenburg’u vurdu. İki eyalette de hayat adeta durdu. Aniden çıkan fırtına ve yağan dolu maddi zarara yol açtı.
Akşamın geç saatlerinde başlayan yağmur bir anda sokakları ve bodrum katlarını sular altında bıraktı. Zaman zaman bazı bölgelerde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
BUGÜN DE ETKİLİ OLACAK
Berlin’de Tegel ve Schönefeld Havalimanlarında, çıkan fırtınayla birlikte aşırı yağan yağmur ve ardından başlayan dolu nedeniyle uçaklara yolcular alınamadı. Uçaklardan inen yolcular terminale getirilemedi. Alman Meteoroloji Dairesi Sözcüsü yaptığı açıklamada zaman zaman beş cm çapında dolunun düştüğünü söyledi. Tüm yaşananlar nedeniyle gece boyunca Brandenburg ve Berlin itfaiye ekipleri aralıksız çalıştı. Her iki eyalette de göreve çıkan itfaiye ekipleri, yolda kalanlara yardım etti. Bodrum katlarındaki suları tahliye etti. Devrilen ağaçları yollardan kaldırdı. Fırtınanın bugün de etkili olması bekleniyor.
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