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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
29.07.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Uçak biletlerine ‘iklim vergisi’ getirilsin!

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Uçak biletlerine ‘iklim vergisi’ getirilsin!

Almanya’da iklim korumasına yönelik tartışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çevre kirliliğine en fazla uçuşların yol açtığını söyleyen Yeşiller Partisi, yolcuları uçak yerine trenleri tercih etmeye teşvik etmek gerektiğini savundu. Diğer yandan hükümet üyeleri tarafından kurulan ‘İklim Kabinesi’ de önlem olarak uçaklara iklim vergisi getirmeye hazırlanıyor.

YEŞİLLER, uçak yakıtı kerozine yönelik yapılan desteklenmelerin bir an önce son bulmasını isterken, uçak şirketlerinin gelir vergisinin de yükseltilmesini talep etti. Yeşiller Federal Meclis Grup Başkanvekili Oliver Krischer yaptığı açıklamada “Ray ağını yeniden genişletmeli. Ülke içinde veya uluslararası tren yolculuklarında seyahat süresini dört saatte düşürecek yatırımlar yapılmalı. Demir yollarıyla hava yolları arasındaki rekabetin centilmence olmasını istiyoruz” dedi. Yeşiller ayrıca tren yolculuğunu çekici kılmak için destekleyici programların da hayata geçirilmesini savunuyor.

Uçak biletlerine ‘iklim vergisi’ getirilsin

‘TREN BİLETLERİ UCUZLATILSIN’
Federal hükümetin ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de yaptığı açıklamada tren biletlerinin ucuzlatılması ve böylece demir yolu yolcularının sayısını artırmak amacıyla tren biletlerinde Katma Değer Vergisini (KDV) aşağı çekmeyi önerdi.

ALINACAK ÖNLEMLER EYLÜLDE
Öte yandan Federal hükümeti oluşturan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) de uçak biletlerinin pahalılaştırılmasına sıcak bakıyor. Hükümet üyesi bakanlardan kurulan ‘İklim Kabinesi’, gelecek eylül ayında iklimin korunmasına yönelik bazı önlemleri açıklayacak. Alınacak önlemler arasında uçak biletlerine iklim vergisinin getirilmesi de bulunuyor. İklim Kabinesi üyesi bakanların alacağı kararlardan sonra uçak biletlerinin artması bekleniyor.

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