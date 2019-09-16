Uçak biletine iklim zammı
Almanya, iklim korumasına yönelik önlemler paketini ve politikaları cuma günü açıklayacak. Alınacak önlemler arasında bulunan yeni vergilerin özellikle uçak biletlerini artması bekleniyor.
ALMANYA’da iklim korumasına yönelik önlemler paketi üzerinde uzun zamandır yürütülen çalışmalar cuma günü tamamlanıyor. Bakanlardan oluşan ve ‘İklim Kabinesi’ adı verilen çalışma grubu, alınacak önlemleri cuma günü kamuoyuyla paylaşacak.
Partilerin de kendi pozisyonlarını belirlediği iklim konusunda hükümetin büyük ortağı CDU, üzerinde çalıştığı programının merkezine ulaşımda karbondioksitin düşürülmesini aldı. CDU, çevreyi kirleten sera gazı ve karbondioksit üretimine yol açan ulaşım araçlarının biletlerine ek vergi istiyor. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının caziplikten çıkması için vergi artışına gidilecek. CDU, iç hat uçuşlarında vergiyi iki, hatta üç kat artırmak istiyor. CDU bununla yolcuların uçak yerine demiryollarına yönelmesini sağlamayı amaçlanıyor. Ayrıca doğal gaz, benzin ve kalorifer yakıtına da yeni vergilerin konmasından yana.
40 MİLYAR EURO
Fedeal hükümet geçen hafta mecliste ele alanın 2020 yılı bütçe görüşmelerinde 2023 yılına kadar iklim koruması için 40 milyar Euro ayıracağını ilan etti. Bütçenin niçin kullanılacağı ve iklim koruması konusunda alınacak önlemler ve atılacak adımlarla ilgili ise detaylı açıklamalar 20 Eylül Cuma günü yapılacak. Hükümet ortağı SPD de çevre kirliliğine yol açacak taşıt araçların ve üretim alanlarına vergi konmasını destekliyor. SPD, iklim korumasına yönelik yapılacak faaliyetlerde ve girişimlerde ise vatandaşın desteklenmesinden yana. Özellikle enerji tasarrufu sağlanacak inşaatlara verilecek teşviklerin artırılmasını istiyor, düşük ve orta gelirli ailelere iklim koruma çerçevesinde alınacak önlemlerin yeni yük getirmesine de karşı çıkıyor.
SPD adına konuşan Başbakan yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, ‘petrol yerine alternatif yakıtları kullanın’ demenin yetmeyeceğini, yasak gerektiğini söyledi.
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