Uçak biletine iklim zammı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriUçak biletine iklim zammı
GeriAvrupa Uçak biletine iklim zammı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
16.09.2019 - 17:25, Son Güncelleme:

Uçak biletine iklim zammı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uçak biletine iklim zammı

Almanya, iklim korumasına yönelik önlemler paketini ve politikaları cuma günü açıklayacak. Alınacak önlemler arasında bulunan yeni vergilerin özellikle uçak biletlerini artması bekleniyor.

ALMANYA’da iklim korumasına yönelik önlemler paketi üzerinde uzun zamandır yürütülen çalışmalar cuma günü tamamlanıyor. Bakanlardan oluşan ve ‘İklim Kabinesi’ adı verilen çalışma grubu, alınacak önlemleri cuma günü kamuoyuyla paylaşacak.
Partilerin de kendi pozisyonlarını belirlediği iklim konusunda hükümetin büyük ortağı CDU, üzerinde çalıştığı programının merkezine ulaşımda karbondioksitin düşürülmesini aldı. CDU, çevreyi kirleten sera gazı ve karbondioksit üretimine yol açan ulaşım araçlarının biletlerine ek vergi istiyor. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının caziplikten çıkması için vergi artışına gidilecek. CDU, iç hat uçuşlarında vergiyi iki, hatta üç kat artırmak istiyor. CDU bununla yolcuların uçak yerine demiryollarına yönelmesini sağlamayı amaçlanıyor. Ayrıca doğal gaz, benzin ve kalorifer yakıtına da yeni vergilerin konmasından yana.

Uçak biletine iklim zammı
40 MİLYAR EURO
Fedeal hükümet geçen hafta mecliste ele alanın 2020 yılı bütçe görüşmelerinde 2023 yılına kadar iklim koruması için 40 milyar Euro ayıracağını ilan etti. Bütçenin niçin kullanılacağı ve iklim koruması konusunda alınacak önlemler ve atılacak adımlarla ilgili ise detaylı açıklamalar 20 Eylül Cuma günü yapılacak. Hükümet ortağı SPD de çevre kirliliğine yol açacak taşıt araçların ve üretim alanlarına vergi konmasını destekliyor. SPD, iklim korumasına yönelik yapılacak faaliyetlerde ve girişimlerde ise vatandaşın desteklenmesinden yana. Özellikle enerji tasarrufu sağlanacak inşaatlara verilecek teşviklerin artırılmasını istiyor, düşük ve orta gelirli ailelere iklim koruma çerçevesinde alınacak önlemlerin yeni yük getirmesine de karşı çıkıyor.
SPD adına konuşan Başbakan yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, ‘petrol yerine alternatif yakıtları kullanın’ demenin yetmeyeceğini, yasak gerektiğini söyledi.

Uçak biletine iklim zammı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Uçak biletine iklim zammı
Almanya’nın Kuzey Kapısı’na Türk imzası
‘Kim Geldi’yi ayakta alkışladılar!
22 yaşındaki Tayfun Kara silahlı saldırıda öldü