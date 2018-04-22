Üç hafta kaldı! Kim düşecek kim kalacak!
Bayern Münih, iki hafta önce şampiyonluğunu ilan etti. Şimdi ise Bundesliga’da en çok merak edilen konuların başında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligine kimlerin katılacağı, kimlerin ligde kalıp kimlerin düşeceği geliyor.
Bundesliga’nın 31’inci haftasında Freiburg’la karşılaşan Hamburg, 1-0 galip ayrıldığı maçtan üç puan alarak ligde kalma umudunu artırdı. Rakibiyle arasındaki puan farkını beşe indiren Hamburg’un golü, 54’üncü dakikada Holtby’dan geldi. Hamburg, Bundesliga’nın kuruluşundan bu yana ligde mücadele ediyor.
DORTMUND FARKLI KAZANDI
Haftanın sonucu en çok merak edilen maçında ise Dortmund, Leverkusen’i 4-0 yendi. Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak takımları yakından ilgilendiren karşılaşmada Dortmund’un gollerini Sancho, Philipp ve Reus (2) attı. Milli takım teknik direktörü Joachim Löw’ün de izlediği maçta Reus’un penaltısını Leverkusen kalecisi Ramazan Özcan kurtardı. Bu sonuçla puanını 54’e çıkaran Dortmund, son üç hafta kala Şampiyonlar Ligi için önemli avantaj bir elde etti. Şampiyon Bayern Münih ise deplasmanda karşılaştığı Hannover’i, Lewandowski, Rudy ve Müller’in golleriyle 3-0 yendi.
RB LEİPZİG ÇÖKTÜ
Son haftalarda istediği sonuçları alamayan RB Leipzig, sahasında bu kez Hoffenheim’a yenildi. 41 bin 780 seyircinin izlediği maçı, konuk Hoffenheim 5-2 kazandı. Bu sonuç Hoffenheim’ın Avrupa Ligi’ne katılma yolunda önemli avantaj sağladı.
Tayfun Korkut’un takımı Stuttgart ise sahasında Bremen’i 2-0 yenerek puanını 42’ye yükseltti.
Frankfurt deplasmanına çıkan Hertha, 3 puanı 3-0’lık sonuçla elde etti. 31. haftanın açılış maçında ise Mönchengladbach cuma akşamı Wolfsburg’u 3-0 yenmişti. Wolfsburg düşme korkusunu derinden hissediyor.
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