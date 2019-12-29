Üç gün sürecek grev yarın başlıyor! 54 uçuş iptal

İPTALLERİN Berlin Tegel, Köln-Bonn, Münih, Hamburg, Zürih ve Viyana havaalanlarında yapılacak uçuşlar olduğu, uçuşların tamamının pazartesiyi kapsadığı belirtildi. 31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde uçuşların iptal edilip edilmeyeceği veya kaç uçuşun gerçekleşemeyeceğiyle ilgili açıklama ise havayolu şirketi tarafından şimdilik yapılmadı. Sendika, Lufthansa’ya bağlı Germanwings ve Eurowings Havayolları ile süren toplu sözleşme görüşmelerinde elini güçlendirmek için üç günlük uyarı grevi kararı almıştı.





SENDİKAYI TANIMIYOR

Grev kararına Germanwings ve Eurowings yöneticileri sert tepki gösterdi. İki havayolu şirketinin de yöneticileri sendikanın tutumunu anlaşılmaz ve abartılı olarak değerlendirdi. Sendika yönetimi, 2019 yılı içinde birçok kez uyarı grevi kararı alıp, uygulamıştı. Grev nedeniyle Lufthansa ve bağlı kuruluşlar olan Germanwings ile Eurowings çok sayıda uçuşu iptal etmek zorunda kalmış, yolcular mağdur olmuştu. Sendika ile Lufthansa yönetimi arasında yaşanan gerilimin asıl nedeni, havayolu şirketi yönetiminin sendika yönetimini meşru kabul etmemeleri. Lufthansa, sendika yönetimini tanımadığını ve şubat ayında yapılacak yeni seçimlere kadar sendikayla masaya oturmayacağını daha önce birçok kez açıklamıştı. Sendika ise kabin çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesinin yanı sıra tam zamanlı sözleşmesi olmayan çalışanların statüsünün düzeltilmesi ve emeklilikte daha fazla destek sağlanması taleplerinde bulunuyor.