Üç farklı Merkel buluşması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriÜç farklı Merkel buluşması
GeriAvrupa Üç farklı Merkel buluşması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ahmet Külahçı / Fotoğraf: dpa
08.06.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Üç farklı Merkel buluşması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üç farklı Merkel buluşması

Yer: Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Massachusetts Eyalet sınırları içindeki Cambridge’de bulunan dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi. Tarih: 30 Mayıs 2019Olay: Harvard’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel’e fahri doktora unvanı vermesi.

Üç farklı Merkel buluşmasıHarvard’ın yeni mezunları için düzenlenen törene yakınlarının yanı sıra 20 bine yakın eski mezun ve üniversite çalışanı da katıldı.
Merkel de hem fahri doktor belgesini aldı hem de bir konuşma yaptı.
Merkel bu tören sırasında, son dönemlerde hiç de alışık olmadığı biçimde yoğun alkış aldı.
Yüzünde hep bir gülümseme vardı.
Sloganı “Veritas” (gerçek) olan Harvard Üniversitesi’nin töreninde yaptığı konuşmasında Başbakan Merkel, eski Doğu Almanya olarak bilinen Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde (DDR) geçirdiği çocukluk ve gençliğinden, iki Almanya arasındaki duvarların yıkılmasından ve Batılıların ‘utanç duvarı’, Doğuluların ‘faşizme geçit yok duvarı’ olarak nitelenen bu duvarların çöküşünden sonra kendisine politika kapılarının sonuna kadar açılmasından bahsetti.
“Korumacılık ve ticaret alanındaki sürtüşmeler, serbest dünya ticaretini ve bu bağlamda da refahımızın temelini tehlikeye sokmaktadır” dedi.
“Her zamankinden daha dazla tek yönlü değil, çok yönlü, ulusal değil küresel düşünmeliyiz ve öyle davranmalıyız” dedi.
Artan milliyetçilik ve korumacılığın tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.
“Başkalarına ve kendimize karşı tutumumuzda yalanları gerçek, gerçekleri yalan olarak göstermemeliyiz” dedi.
Merkel’in bu sözleri ayakta alkışlandı.
“Duvarlar dünyanın iyi yönde değişmesini engellemektedir” dedi ve genç nesillere “Cehalet ve dar görüşlülük duvarlarını yıkın” çağrısında bulundu.
Şüphesiz bunların hepsi de ABD lideri Donald Trump’a dönük eleştirilerdi.
Yalnız gençler değil, tüm katılımcılar, hiç adını anmasa da, dolaylı bir biçimde ABD Başkanı Donald Trump’ı ustaca diplomatik bir dille eleştiren Başbakan Merkel’i ayakta alkışladı.
Son dönemlerde yüzü pek gülmeyen ve 26 Mayıs’ta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yıllarca genel başkanlığını yaptığı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) önemli ölçüde oy kaybetmesi nedeniyle suratı daha çok asılan Angela Merkel, ABD’den neşeli döndü.

***

Yer: Almanya’nın başkenti Berlin.
Tarih: 31 Mayıs 2019.
Olay: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun göreve başladıktan 13 ay sonra Almanya’ya yaptığı ilk resmi ziyaret.
Pompeo, önce Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile buluştu.
İki bakan görüşmeden sonra ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında, özellikle İran konusunda iki ülke arasında ciddi görüş ayrılığı yaşandığını gizleyemediler.
Pompeo, ABD’nin İran’a dönük yaptırımlarını savundu.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden bu yaptırımlara tam destek beklediklerini de.
Alman Bakan, “iki ülke arasında derin kökenli dostluk ilişkisi bulunduğunu” dile getirirken, İran konusunda hedefin aynı olduğunu, ancak hedefe ulaşmak için farklı yollardan gittiklerini söyleyerek, bu konuda uzlaşmadan çok uzak olduklarını gizlemedi.
Maas’tan sonra Mike Pompeo, ABD’den neşeli dönen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü Berlin’de.
Görüşmeden önce ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında Başbakan Merkel, “ABD, Avrupa’nın dışında Almanya’nın en önemli partneridir” diyerek, “First America” (Önce Amerika) tezinde ısrar eden Trump’a “First Europe” sinyali gönderdi.
Ama ikisinin yüzünde de gülümseme yoktu.
Pompeo, İran’a yaptırımlarda, Almanya’nın bütçesinin yüzde 2’sini NATO’ya ayırmasında, mobil internet teknolojisin 5G ihalesinde Çin şirketi Huawei’nin devre dışı bırakılmasında ve Almanya’nın Rusya doğalgaz projesi Kuzey Akımı 2’yi durdurmasında ısrarlı olduklarını söyledi ortak basın toplantısından sonra yaptıkları 45 dakika süren görüşmede.
Tabii bunları duyunca, ABD’den neşe dolu dönen ve yüzü gülen Merkel’in neşesi iyice kaçtı.
Suratı da asıldı.

***

Yer: İngiltere’nin Portsmouth kenti.
Tarih: 5 Haziran 2019
Olay: Avrupa’nın Nazi işgalinden kurtarılmasında etkin bir rol oynayan Normandiya Çıkarması’nın 75. yıldönümü etkinliğinde Merkel-Trump buluşması.
Mesafeli bir buluşma.
El sıkışma bile yok.
Suratlar asık.
Evet, işte bir haftada üç farklı Merkel buluşması.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Üç farklı Merkel buluşması
Almanya’da nitelikli iş gücü göçü yasası 2020’de yürürlükte
Başbakanlar ‘otomobili yeniden icat etmek’ için buluştu
Yeşil dalga hızla Almanya’yı sarıyor: Merkel artık en sevilen değil