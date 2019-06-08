Üç farklı Merkel buluşması

Harvard’ın yeni mezunları için düzenlenen törene yakınlarının yanı sıra 20 bine yakın eski mezun ve üniversite çalışanı da katıldı.

Merkel de hem fahri doktor belgesini aldı hem de bir konuşma yaptı.

Merkel bu tören sırasında, son dönemlerde hiç de alışık olmadığı biçimde yoğun alkış aldı.

Yüzünde hep bir gülümseme vardı.

Sloganı “Veritas” (gerçek) olan Harvard Üniversitesi’nin töreninde yaptığı konuşmasında Başbakan Merkel, eski Doğu Almanya olarak bilinen Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde (DDR) geçirdiği çocukluk ve gençliğinden, iki Almanya arasındaki duvarların yıkılmasından ve Batılıların ‘utanç duvarı’, Doğuluların ‘faşizme geçit yok duvarı’ olarak nitelenen bu duvarların çöküşünden sonra kendisine politika kapılarının sonuna kadar açılmasından bahsetti.

“Korumacılık ve ticaret alanındaki sürtüşmeler, serbest dünya ticaretini ve bu bağlamda da refahımızın temelini tehlikeye sokmaktadır” dedi.

“Her zamankinden daha dazla tek yönlü değil, çok yönlü, ulusal değil küresel düşünmeliyiz ve öyle davranmalıyız” dedi.

Artan milliyetçilik ve korumacılığın tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

“Başkalarına ve kendimize karşı tutumumuzda yalanları gerçek, gerçekleri yalan olarak göstermemeliyiz” dedi.

Merkel’in bu sözleri ayakta alkışlandı.

“Duvarlar dünyanın iyi yönde değişmesini engellemektedir” dedi ve genç nesillere “Cehalet ve dar görüşlülük duvarlarını yıkın” çağrısında bulundu.

Şüphesiz bunların hepsi de ABD lideri Donald Trump’a dönük eleştirilerdi.

Yalnız gençler değil, tüm katılımcılar, hiç adını anmasa da, dolaylı bir biçimde ABD Başkanı Donald Trump’ı ustaca diplomatik bir dille eleştiren Başbakan Merkel’i ayakta alkışladı.

Son dönemlerde yüzü pek gülmeyen ve 26 Mayıs’ta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yıllarca genel başkanlığını yaptığı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) önemli ölçüde oy kaybetmesi nedeniyle suratı daha çok asılan Angela Merkel, ABD’den neşeli döndü.

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Yer: Almanya’nın başkenti Berlin.

Tarih: 31 Mayıs 2019.

Olay: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun göreve başladıktan 13 ay sonra Almanya’ya yaptığı ilk resmi ziyaret.

Pompeo, önce Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile buluştu.

İki bakan görüşmeden sonra ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında, özellikle İran konusunda iki ülke arasında ciddi görüş ayrılığı yaşandığını gizleyemediler.

Pompeo, ABD’nin İran’a dönük yaptırımlarını savundu.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden bu yaptırımlara tam destek beklediklerini de.

Alman Bakan, “iki ülke arasında derin kökenli dostluk ilişkisi bulunduğunu” dile getirirken, İran konusunda hedefin aynı olduğunu, ancak hedefe ulaşmak için farklı yollardan gittiklerini söyleyerek, bu konuda uzlaşmadan çok uzak olduklarını gizlemedi.

Maas’tan sonra Mike Pompeo, ABD’den neşeli dönen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü Berlin’de.

Görüşmeden önce ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında Başbakan Merkel, “ABD, Avrupa’nın dışında Almanya’nın en önemli partneridir” diyerek, “First America” (Önce Amerika) tezinde ısrar eden Trump’a “First Europe” sinyali gönderdi.

Ama ikisinin yüzünde de gülümseme yoktu.

Pompeo, İran’a yaptırımlarda, Almanya’nın bütçesinin yüzde 2’sini NATO’ya ayırmasında, mobil internet teknolojisin 5G ihalesinde Çin şirketi Huawei’nin devre dışı bırakılmasında ve Almanya’nın Rusya doğalgaz projesi Kuzey Akımı 2’yi durdurmasında ısrarlı olduklarını söyledi ortak basın toplantısından sonra yaptıkları 45 dakika süren görüşmede.

Tabii bunları duyunca, ABD’den neşe dolu dönen ve yüzü gülen Merkel’in neşesi iyice kaçtı.

Suratı da asıldı.

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Yer: İngiltere’nin Portsmouth kenti.

Tarih: 5 Haziran 2019

Olay: Avrupa’nın Nazi işgalinden kurtarılmasında etkin bir rol oynayan Normandiya Çıkarması’nın 75. yıldönümü etkinliğinde Merkel-Trump buluşması.

Mesafeli bir buluşma.

El sıkışma bile yok.

Suratlar asık.

Evet, işte bir haftada üç farklı Merkel buluşması.