Üç eyalette DEAŞ operasyonu
Almanya’nın kuzeyinde Hamburg, Schleswig Holstein ve Mecklenburg Vorpommern Eyaletlerinde çok sayıda eve baskın düzenleyen polis, Suriye ve Irak’taki terör örgütlerine parasal yardım yapan şüphelilerin evlerinde aramalar yaptı.
TERÖRLE mücadele timlerinin yanı sıra federal ve eyalet polis birimlerine bağlı ekipler de baskınlarda yer aldı. Kaç eve baskın düzenlediğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, gözaltına alınan şüphelilerin olup olmadığıyla ilgili de bir bilgi paylaşılmadı. Yerel gazeteler, baskınların hedefinde terör örgütü DEAŞ’a para yardımı yapan şüphelilerin bulunduğunu yazdı
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