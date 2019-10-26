Üç beş günde ‘Paris’i gezdik’ diyemezsiniz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahip olabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriÜç beş günde ‘Paris’i gezdik’ diyemezsiniz
GeriAvrupa Üç beş günde ‘Paris’i gezdik’ diyemezsiniz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar : BERLİN - Ingimage
26.10.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Üç beş günde ‘Paris’i gezdik’ diyemezsiniz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üç beş günde ‘Paris’i gezdik’ diyemezsiniz

Avrupa’nın en çekici ve en popüler şehirlerinin başında gelen Fransa’nın romantik başkentinde o kadar çok zenginlik ve güzellik var ki, geziyi üç beş günle sınırlarsanız ‘şehri gezdik’ diyemezsiniz. Paris’i gezmek için zaman konusunda cömert olmanız gerekir.

AVRUPA’da gezilecek ve görülecek kentlerin başında hiç kuşkusuz ilk sırada Paris yer alır. Tarihi dokusu, müzeleri, kültürel zenginliği, sergi ve sanatsal etkinliklerin çokluğu kenti çekim merkezi yapıyor. Paris, ziyaretçilerini mutlu etmeye ve iyi hissettirmeyi de bilen bir kent. Sadece bunlar değil elbette. Daha fazlası var. Fransa’nın romantik başkentinin gezilecek ve görülecek o kadar çok yeri var ki, ‘üç beş günde ben bu şehri gezer, her yeri görürüm’ diye düşünüyorsanız baştan söyleyeyim bu düşünceden vazgeçin. Kısıtlı zamanınız varsa da önceden iyi bir gezi planı yapın.

Üç beş günde ‘Paris’i gezdik’ diyemezsiniz

OTEL TERCİHİ ÖNEMLİ
İlk iş olarak iyi bir otel seçimi yapmalısınız. Kentin çok iyi bir metro ağı var. 14 hatlı metro sizi her yere götürüyor. Metroların birbiriyle kesişmesi de yolculukta zaman tasarrufu sağlıyor. Bu nedenle metroya yakın bir otelde konaklamak önemli. Avrupa’nın en pahalı otellerinin bulunduğu bir kent olduğu da unutmamalı.
Görülecek yerler arasında ilk akla gelenler: Eyfel Kulesi, Notre Dame Katedrali (Yangın nedeniyle artık sadece dışarıdan görebilirsiniz), Louvre Müzesi, Lüksemburg Bahçesi, Montmarte yani Sanatçılar Tepesi, Beyaz Kilise, le Pere Lachaise Mezarlığı, Disneyland, elbette Şanzelize...

Üç beş günde ‘Paris’i gezdik’ diyemezsiniz

TURİSTLERİN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLERİ
Fransızların dünyanın en güzel bulvarı olarak değerlendirdikleri Şanzelize, Paris’in en geniş caddesi. 70 metre genişlikteki caddenin ilk kilometresi düz, son iki kilometresi ise yokuş. Bulvarın yokuş olan bölümlerinde lüks mağazalar, pahalı kafeteryalar, sinema ve tiyatrolar bulunuyor. Caddede ilginç görüntüler de yaşanıyor. Yayalara yeşil ışık yanar yanmaz kendisini caddeye atan turistler, caddenin ortasında bir anda durup cep telefonlarıyla fotoğraf çekmeye başlıyor. Otomobiller hareket ettiği anda da panik halde caddenin öbür tarafına atıveriyorlar kendilerini. Sürücüler belli ki alışık oldukları bu durumu yadırgamıyor ve yolları kapattıkları halde turistlere korna çalıp kentin misafirlerini ürkütmüyor.

Üç beş günde ‘Paris’i gezdik’ diyemezsiniz

350 BİN ESER BİR MÜZEDE
Louvre Müzesi tam bir hazine. 350 bin eseri bünyesinde bulunduruyor. Bunların sadece yüzde 10’u olan 35 bin eser sergilenebiliyor. Müzeye inanılmaz ilgi var. Mona Lisa müzenin en çok merak edilen eseri. Uzun süre kuyrukta kaldıktan sonra Mona Lisa tablosunu görebilme süreniz ise sadece 20 saniye. Evet 20 saniye baktıktan sonra Fransız görevlileri eğer siz gönüllü olarak çıkmıyorsanız sizi kapalı bir bölümde tutulan tablonun önünden iterek uzaklaştırıyor. Müzeye girmek için sabahtan bilet alırsanız kuyrukta çok beklemezsiniz. Onun dışında ziyaret için uzun süre kuyrukta beklemeyi göze almalı. Müzedeki 35 bin eserin tamamını görmek neredeyse imkansız.

Üç beş günde ‘Paris’i gezdik’ diyemezsiniz

AHMET KAYA VE YILMAZ GÜNEY’E ZİYARET
Eyfel Kulesi’ni sadece gündüz gözüyle görmek kimseye yetmez. Gece gözüyle de devasa kuleyi görmeli. Geceleri yapılan ışık şovu kuleye farklı bir kişilik kazandırıyor. Tek sıkıntı kulenin dibindeki seyyar satıcıların yarattığı çevre kirliliği. Kenttin trafiğinden ve turist yoğunluğundan kaynaklanan gürültüye bir de seyyarların müşteri çekmek için çıkardıkları sesler eklenince gerçekten huzursuzluk yaratan bir ortam oluşuyor.

Üç beş günde ‘Paris’i gezdik’ diyemezsiniz

Paris’i Avrupa’daki kentlerden ayıran bir özellik de tarihi mezarlıklara sahip olması. Büyük bir alana yayılan tarihi le Pere Lachaise Mezarlığı bunlardan biri. Son yıllarda kenti ziyaret eden Türklerin de uğrak yeri haline geldi. Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın mezarlarının burada bulunması Türklerin mezarlığa ilgisini artırıyor. İki sanatçı birbirine çok yakın bir mesafede yatıyor. Ziyaretçilerinin sıklığı mezarlarında her daim taze çiçeklerden de anlaşılıyor.

Üç beş günde ‘Paris’i gezdik’ diyemezsiniz

İÇERİSİ HER SAAT DOLU LÜKS MAĞAZALAR
Paris’in her köşesinde müşterileri küçük küçük kafeteryalar bekliyor. Kahve, şarap ve bira kadar çok sayıda pasta çeşitleri de sunuluyor. Masalar ve sandalyeler her oturanın sokağı görebileceği şekilde dizili olması da farklı bir ayrıntı. Avrupa’nın bir çok kentiyle kıyaslandığında fiyatların oldukça pahalı olduğunu da söylemeli. Romantik kent hiç de ucuz değil. Şehrin göbeğinde bulunan devasa Lüksemburg Bahçesine mutlaka uğramak lazım. Şehrin gürültüsünden uzak, rengarenk çiçeklerin bulunduğu kocaman bir alana yaylan bahçe insana ferahlık veriyor. Bahçeye büyük bir sessizlik ve huzur hakim.
Tarihi opera binasının bulunduğu meydana yakın caddelerde çok sayıda lüks mağazalar da yer alıyor. Yan yana dizilen mağazaların içi neredeyse her saat dolu. Bunların büyük bölümünün turist olduğunu söylemek yanlış olmaz. Benim dikkatimi Asyalı turistlerin çokluğu çekti.

Üç beş günde ‘Paris’i gezdik’ diyemezsiniz

Üç beş günde ‘Paris’i gezdik’ diyemezsiniz

Üç beş günde ‘Paris’i gezdik’ diyemezsiniz

Üç beş günde ‘Paris’i gezdik’ diyemezsiniz

Üç beş günde ‘Paris’i gezdik’ diyemezsiniz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle