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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
05.04.2018 - 17:32, Son Güncelleme:

Uber, Atina’da ‘mola’ verdi

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Uber, Atina’da ‘mola’ verdi

Uber, mobil seyahat uygulamalarına ilişkin yeni düzenleme sonrasında Yunanistan’ın başkenti Atina’da faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

UBER, Yunanistan’da yasal yönetmeliklerde yapılan yeni değişikliklerin hizmetlerini etkileyen hükümlere sahip olduğunu belirterek, bu yeni çerçevede 10 Nisan’dan itibaren UberX’in faaliyetlerini durdurma kararı alındığını açıkladı. Açıklamada, önümüzdeki süreçte Uber’in yeni durumu ve mevzuatı değerlendireceği, uygun bir çözüm bulmaya çalışacağı kaydedildi.
Yunanistan’ın başkenti Atina’da 2014’te Ubertaxi ile piyasaya giren ve son 2.5 yıldır UberX ile hizmet veren firma, özellikle geçen yıl popülaritesini artırmasıyla taksicilerin tepkisini toplamaya başlamıştı.
Atina’da sıklıkla Uber karşıtı grev ve gösteriler yaşanmıştı.Taksiciler, Uber’in faaliyetlerine son vermesini talep ederken, özellikle turizm sezonunda grevleri artırma tehdidinde bulunmuştu.

Uber, Atina’da ‘mola’ verdi

Atina’da geçen ay gösteri düzenleyen taksiciler, Uber şoförlerinin araçlarına ve greve katılmayan taksi şoförlerine saldırmıştı.

İLK KEZ YUNANİSTAN’DA
Geçen günlerde, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından getirilen Karayolları Trafik Kuralları ile ilgili kanun tasarısı kapsamında Uber ve ülkede popüler olarak hizmet veren Beat gibi mobil seyahat uygulamalarına ilişkin düzenlemeler, Yunanistan Meclisi tarafından oylanarak yasalaştırıldı. Böylece, Uber’e ilişkin Yunanistan’da ilk kez düzenleme getirildi. Söz konusu düzenlemeye göre, Uber ve benzeri uygulamaların, yetkili makama 1000 euroluk harç bedeli ödeyerek lisans alması zorunlu tutuluyor.
Ayrıca, artık bu tür firmaların yasal temsilci göstermesi ve bununla birlikte bir ofis açması ön koşulu getirildi. Taksi hizmeti veren bu uygulamaların gelirlerini ülke yasalarına göre vergilendirilmesi ve çalışanlarıyla yaptıkları sözleşmeleri Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı birime ibraz etmesi şart koşuldu. Yasaya göre artık, lisanssız araçların yakalanması halinde 5 bin avro, tekrarında ise iki katı ceza öngörülüyor.

 

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