‘Two Turkish Tenors’ Berlin’e geliyor
Türkiye’de ve yurt dışı gösterileri büyük beğeni toplayan ‘Two Turkish Tenors’ (İki Türk Tenor) müzikali Berlin’de seyirciyle buluşuyor. Müzikal, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde iki kez Berlin’deki Theater28 salonunda sahnelenecek.
ATILGAN Gümüş’ün yazıp yönettiği ve oyunculuğunu da üstlendiği müzikali, Cenk Bıyık ve Serkan Kuru paylaşıyor. Müzikalde, konservatuvardan iki sınıf arkadaşının 20 yıl sonra sahne üzerindeki müzikal düellosu konu ediliyor. Opera sanatçısı Cenk Bıyık ile tiyatro oyunlarının, televizyon yapımlarının ve sinema filmlerinin aranılan oyuncusu tenor Atılgan Gümüş’ün sahne performansları büyük beğeni kazandı.
DÜELLO ÇIĞRINDAN ÇIKIYOR
Müzikal seyirciye kendisini jüri gibi hissettirirken, ikilinin sahnedeki düellosu dakikalar ilerledikçe çığrından çıkıyor. İki oyuncudan hangisinin türkü, opera, rock ve pop tarzı eserleri iyi okuduğuna ise seyirci karar verecek.
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