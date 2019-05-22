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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
22.05.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

‘Two Turkish Tenors’ Berlin’e geliyor

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‘Two Turkish Tenors’ Berlin’e geliyor

Türkiye’de ve yurt dışı gösterileri büyük beğeni toplayan ‘Two Turkish Tenors’ (İki Türk Tenor) müzikali Berlin’de seyirciyle buluşuyor. Müzikal, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde iki kez Berlin’deki Theater28 salonunda sahnelenecek.

ATILGAN Gümüş’ün yazıp yönettiği ve oyunculuğunu da üstlendiği müzikali, Cenk Bıyık ve Serkan Kuru paylaşıyor. Müzikalde, konservatuvardan iki sınıf arkadaşının 20 yıl sonra sahne üzerindeki müzikal düellosu konu ediliyor. Opera sanatçısı Cenk Bıyık ile tiyatro oyunlarının, televizyon yapımlarının ve sinema filmlerinin aranılan oyuncusu tenor Atılgan Gümüş’ün sahne performansları büyük beğeni kazandı.

DÜELLO ÇIĞRINDAN ÇIKIYOR
Müzikal seyirciye kendisini jüri gibi hissettirirken, ikilinin sahnedeki düellosu dakikalar ilerledikçe çığrından çıkıyor. İki oyuncudan hangisinin türkü, opera, rock ve pop tarzı eserleri iyi okuduğuna ise seyirci karar verecek.

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