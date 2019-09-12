Twitter’dan duyurdu! 2021’de adayım
2011’den bu yana Baden Württemberg Eyalet Başbakanı olarak görevini sürdüren Winfried Kretschmann, Twitter’dan yaptığı açıklamada 2021’deki seçimlerde Yeşiller’den üçüncü kez aday olacağını duyurdu.
YEŞİLLER içinde 72 yaşındaki politikacının partiyi Baden Württemberg’de üçüncü kez iktidara taşıyacağına inananların sayısı oldukça fazla. Halkın büyük desteğini ve sempatisini kazanan Kretschmann’a parti içinde rakip çıkması ise beklenmiyor. İki dönemdir Baden Württemberg Eyaleti’ni yöneten Kretschmann, 2016 seçimlerinde yüzde 30.5 oy alarak partisini zafere taşımıştı.
Yeşiller, aynı seçimde yüzde 27 oranında oy alan CDU ile üç yıldır hükümet ortaklığı yapıyor. Kretischmann, 2011’de de SPD ile koalisyon ortaklığı yapmıştı. Baden Württemberg’de oldukça güçlü olan Yeşiller, meclis başkanlığını da 2016’dan beri elinde tutuyor. Baden Württemberg Eyalet Meclis Başkanı Muhterem Aras, Almanya’da meclis başkanlığı yapan ilk ve tek Türkiye kökenli politikacı. Kretschmann’ın aday olmaması durumunda Yeşiller eski Eş Başkanı Cem Özdemir, Baden Württemberg Eyalet Başbakan adayı olmak istiyordu.
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