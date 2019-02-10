Twich'ten Helena Live için şok karar geldi!
Ünlü yayıncı Helena Live'a şok!
Binlerce yayıncının aynı anda yayın yaptığı ortamda global olarak en çok izlenen kadın yayıncılardan bir tanesi olan Helena Live, geçtiğimiz gün Twitch'ten banlandı
Uzun zamandır League of Legends ve World of Warcraft yayınları yapan yayıncının banlanma sebebi ise fazlasıyla kafa karıştırıcı.
Belirtilenlere göre yayıncı, "There Were Two Genders" (İki cinsiyet vardı) dediği için Twitch'ten sonsuza kadar uzaklaştırılmış. İlk olarak partnerliğinin elinden alındığını belirten HelenaLive, daha sonrasında banlandığını aktardı.
Durumla alakalı Twitch'in teknik ekibine başvurduğunu söyleyen ünlü yayıncıya geri dönüş yapılmadığı söyleniyor.
Yaşanan bu olay sonrasındaysa Helana Live'ın takipçileri, Twitch yetkililerine oldukça kızdı. Twitch'in topluluk kurallarının ne şekilde olduğunu bilmiyoruz fakat bu cümleye bu tarz bir ceza verilmesi adil olmamış görünüyor
Bakalım Helana Live, yaşanan bu olay sonrasında yayınlarına tekrar geri dönebilecek mi?
Tüm bunların yanında Twitch'te yayın yapan diğer büyük yayıncılar ise Helana Live'ın başına gelen bu olaya karşı sessizliğini koruyorlar.
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