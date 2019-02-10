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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraflar: Facebook
10.02.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Twich'ten Helena Live için şok karar geldi!

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Twich'ten Helena Live için şok karar geldi!

Ünlü yayıncı Helena Live'a şok!

Binlerce yayıncının aynı anda yayın yaptığı ortamda global olarak en çok izlenen kadın yayıncılardan bir tanesi olan Helena Live, geçtiğimiz gün Twitch'ten banlandı

Twichten Helena Live için şok karar geldi

Uzun zamandır League of Legends ve World of Warcraft yayınları yapan yayıncının banlanma sebebi ise fazlasıyla kafa karıştırıcı.

Twichten Helena Live için şok karar geldi

Belirtilenlere göre yayıncı, "There Were Two Genders" (İki cinsiyet vardı) dediği için Twitch'ten sonsuza kadar uzaklaştırılmış. İlk olarak partnerliğinin elinden alındığını belirten HelenaLive, daha sonrasında banlandığını aktardı.

Twichten Helena Live için şok karar geldi

Durumla alakalı Twitch'in teknik ekibine başvurduğunu söyleyen ünlü yayıncıya geri dönüş yapılmadığı söyleniyor.

Twichten Helena Live için şok karar geldi

Yaşanan bu olay sonrasındaysa Helana Live'ın takipçileri, Twitch yetkililerine oldukça kızdı. Twitch'in topluluk kurallarının ne şekilde olduğunu bilmiyoruz fakat  bu cümleye bu tarz bir ceza verilmesi adil olmamış görünüyor

Twichten Helena Live için şok karar geldi

Bakalım Helana Live, yaşanan bu olay sonrasında yayınlarına tekrar geri dönebilecek mi?

Twichten Helena Live için şok karar geldi

Tüm bunların yanında Twitch'te yayın yapan diğer büyük yayıncılar ise Helana Live'ın başına gelen bu olaya karşı sessizliğini koruyorlar.

Twichten Helena Live için şok karar geldi

Twichten Helena Live için şok karar geldi

Twichten Helena Live için şok karar geldi

Twichten Helena Live için şok karar geldi

Twichten Helena Live için şok karar geldi

Twichten Helena Live için şok karar geldi

Twichten Helena Live için şok karar geldi

Twichten Helena Live için şok karar geldi

Twichten Helena Live için şok karar geldi

Twichten Helena Live için şok karar geldi

Twichten Helena Live için şok karar geldi

Twichten Helena Live için şok karar geldi

Twichten Helena Live için şok karar geldi

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