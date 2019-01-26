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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
26.01.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Tuvalette 7 polis kurşununa takipsizlik

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Tuvalette 7 polis kurşununa takipsizlik

Almanya’da bir kafetaryanın tuvaletinde uzun süre çıkmayınca çağrılan polisin 7 kurşunla vurduğu Ferhat Durna’nın dosyası kapatıldı. Polisleri suçsuz bulan savcı, Durna’nın da olay anında kimseye zarar vermediğine kanaat getirerek iddianame bile hazırlamadan dosyayı kapattı.

ALMANYA’nın Darmstadt yakınlarındaki Heppenheim kasabasında yaşayan Ferhat Durna, geçen yaz gittiği bir kafeteryanın tuvaletinden uzun süre çıkmayınca, kafeterya çalışanları polise haber vermişti. Polisin ikazlarına rağmen tuvalette bir süre daha kalan iki çocuk babası Durna, daha sonra elinde tornavida ve jiletle dışarı çıkmıştı. Polis Durna’yı 7 kurşunla vurarak ağır yaralamıştı. Elindeki jilet ve tornavidayla kimseye zarar vermek istemediğini buna rağmen polislerin üzerine kurşun yağdırdığını ileri süren Durna polislerden, polisler ise Durna’dan şikayetçi olmuştu.

Tuvalette 7 polis kurşununa takipsizlik

GÖREVİNİ YAPTILAR
Ancak savcılık soruşturmasında çok sayıda görgü tanığı Durna’nın beyanlarının tersine ifade vermişti. Tanıklar Durna’nın polisin tüm uyarılarına rağmen elindeki jilet ve tornavidayı atmadığını, polise saldırmak istediği yönünde beyanda bulundular. Savcı da bu ifadeler üzerine polisin yasalar çerçevesinde görevini yaptığına karar verip, dosyayı kapattı.
Polislerin Ferhat Durna hakkındaki şikayetini de inceleyen savcı, Durna’nın ağır yaralandığı, kimseye zarar vermediği ve kısıtlı oranda suç oluştuğunu kanaat getirerek iddianame hazırlamaya gerek görmekdi. Böylece olayla ilgili polisler ve Ferhat Durna hakkında dava açılmayacak.

 

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