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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
02.07.2019 - 18:31, Son Güncelleme:

Tusk, Von der Leyen’i önerdi

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Tusk, Von der Leyen’i önerdi

AB liderleri Brüksel’de AB’nin en yüksek koltuk dağıtımı için üç gündür uzlaşamıyor. AB Başkanlığı için Alman Weber ile Hollandalı Timmersman’a itirazlar gelirken, Ursula Von der Leyen’in ismi de AB komisyon başkanlığı için geçiyor. Yeşillerli Ska Keller de yarışa katılırken partisi uygulamayı eleştirdi ve “Buna AB liderleri değil, Avrupa Parlamentosu karar vermeli” çıkışını yaptı.

BRÜKSEL zirvesinde liderler üç gündür AB Komisyon Başkanı ve Parlamento Başkanı olmak üzere AB Yüksek Temsilcilerinin isimlerinde uzlaşmaya çalışıyor.
AB Komisyon Başkanlığı için Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulmasını seçim kampanyası yapan muhafazakar partilerin adayı Manfred Weber’e Fransa karşı çıkınca Hollandalı Frans Timmermans üzerinde uzlaşma istendi. Ancak Timmersman’a da Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya kesinlikle karşı çıktı.
AB Komisyonu Başkanlığı için şimdi Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Bulgar Kristalina Georgiewa ve AB’nin Rekabet Komiseri Margrethe Vestager’in ismi geçiyor. Donald Tusk da Von der Leyen’i bu koltuk için önerdi. Zirvede güçlü bir dirençle karşılaşan Almanya Başbakanı Merkel, liderleri uzlaşmaya çağırdı.

SKA KELLER DE ADAY OLDU
Yeşiller’in Avrupa Parlamentosu seçimlerinde listebaşı adayı Ska Keller de yarışa katıldı ve Avrupa Parlamentosu başkanlık seçimine aday olduğunu açıkladı.
Yeşiller, AB’de kimin hangi koltuğa oturacağına AB hükümet ve devlet başkanlarının karar vermesine karşı çıktı ve uygulamayı eleştirdi. Yeşillerli Sven Giegold, bunun Avrupa Parlamentosu’na bir müdahale olduğunu söyledi ve kararı Avrupa Parlamentosu’nun vermesini istedi.

Tusk, Von der Leyen’i önerdi

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