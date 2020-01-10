Türklerin evini böyle işaretlediler! Hepsi DİTİB üyesi...

OLAYLA ilgili açıklama yapan Offenburg DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Ali Yıldırım, şunları söyledi: “Duvarlara çarpı koyma olayı 21 Aralık akşamı meydana geldi. Sabah uyanıp evden çıkınca fark ettim. Doğrusu önce işareti pek ciddiye almadım. Bir arkadaş arayıp kendi kapısına da kırmızı boya ile çarpı işareti çizildiğini söyleyince, bu kez tedirgin oldum. Polisi arayıp haber verdik. Soruşturma çerçevesinde polis önceki gün yine davet bizi etti. Olayı çözmek için çalışıyorlar. Bize, şüphelendiğimiz birilerinin olup olmadığını sordular.”

Hürriyet’e açıklama yapan Offenburg Emniyet Basın Sözcüsü ise polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiğini, evleri boyananların Türkiye kökenli Alman vatandaşı olduğunu söyledi. Soruşturma tamamlanmadığı için faillerin kim olabileceği konusunda yorum yapamayacağını belirten sözcü, olayın siyasi boyutunun olabileceği ihtimali de dahil her türlü olasılığı göz önünde tuttuklarını açıkladı.