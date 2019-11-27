‘Türklerin çok önemli katkıları var’
Almanya’nın Münih kentinde TÜDEK tarafından düzenlenen toplantıya katılan Bavyera Bilim ve Kültür Bakanı Bernd Sibler (CSU), İkinci Dünya Savaşı sırasından Almanya’dan kaçan bilim insanlarına kucak açan Türkiye’den övgüyle söz etti.
O dönem kaçan bilim insanları adına açılan vakıf ve derneklerin, bugün bile iki ülke arasındaki ilişkilere büyük katkı sağladığını belirten Sibler, Türkiye ile Almanya arasında yaklaşık 200 üniversitenin çok yararlı işlere imza atan ortak çalışma yürüttüğünü vurguladı. Türklerin Alman bilim ve sanat dünyasına çok önemli katkıları olduğunu ifade eden Sibler, üniversitelerde okuyan Türkiye kökenli öğrenci sayısının da giderek artmasının sevindirici olduğunu söyledi.
TÜDEK Başkanı Mahir Zeytinoğlu öncülüğünde gerçekleşen toplantıya Münih ve çevresinde görev yapan çok sayıda Türkiye kökenli bilim insanı ve sanatçı katıldı.
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