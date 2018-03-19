‘Türkleri Balkanlar’dan ve Anadolu’dan atmak istediler’

TÜRKİYE’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu’nda düzenlenen programda yapılan konuşmalarda Çanakkale Zaferi’nin Türk tarihindeki önemine dikkat çekildi. Başkonsolos Şule Gürel’in yanı sıra programa destek verenTürk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği Başkanı Levent Taşkıran, Duisburg-Essen Türk Öğrenci Derneği Başkanı Eyüp Tuzkaya birer konuşma yaptı. Başkonsolos Gürel ise konuşmasında şunları söyledi:



Başkonsolos Şule Gürel



“18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü ve şehitleri anma günü etkinlikleri vatan toprakları bağımsızlığımız ve egemenliğimiz için canlarını veren kahraman şehitlerimize duyduğumuz vefa ve minnetin bir ifadesidir. Bugün hem Çanakkale’de toprağa düşen yiğitlerimizi, hem de İstiklal Savaşı’nda terörle mücadelede, 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnirken vatanı ve milleti için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Tarihimizi iyi bilmek hepimizin aziz şehitlerimize karşı bir borcudur. Almanya’da yetişen gençlerimizin tarihimizi, özellikle de Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerini ve milli mücadelemizi çok iyi anlamaları gerekir. Çanakkale Zaferine bu açıdan özel bir dikkat gösterilmeli. Hep birlikte milletimiz Çanakkale de bir destan yazmıştır. Gazi Mustafa Kemal, Çanakkale savaşlarında milletin azmine ve iman gücüne tanıklık etti. İstiklal Savaşımızın da zaferle sonuçlanacağına kesin inanç duydu. Çanakkale Savaşı hem dünya savaş tarihinde, hem de Türk tarihinde eşsiz bir yere sahiptir.”

‘DÜNYA İKİ KUTBA AYRILMIŞTI’

Doç. Dr. Kıdemli Albay Zekeriya Türkmen de konuşmasında 19’uncu yüzyılda dünyadaki silahlanma yarışına dikkati çekti ve Çanakkale Savaşı’nın öncesi ve savaş sonrası yansımalarını sinevizyon eşliğinde anlattı. O dönemde dünyanın iki kutba ayrıldığını belirten Türkmen, “Bir tarafta İngiltere, diğer tarafta Almanya vardı. Osmanlı devleti 93 Harbi sonrası Almanya ile ilişkileri daha sıkı tutma gereğini hissetti. Türklüğün önce Balkan coğrafyasından, sonra da Anadolu’dan atılmasıyla ilgili proje vardı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale Savaşı’nda kahramanlık destanı yazanlar, kahramanlar unutulmamalı. Tarihini ve kahramanlarını unutanlar bir daha kahraman yetiştiremez” dedi.



Çanakkale Zaferi’ni anma programının son bölümünde ise İNİMB Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı. Birbirinden güzel 12 eseri seslendiren koro ayakta alkışlandı.



