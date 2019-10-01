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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
01.10.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

Türklerde demansı erken teşhis etmek için test!

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Türklerde demansı erken teşhis etmek için test!

Heidelberg Üniversitesi Yaşlanma Araştırmaları Ağı Enstitüsü, Almanya’da yaşayan Türkler için demansa yönelik tanı sürecini kolaylaştırmada etkili nöropsikolojik değerlendirme testi için araştırma yürütüyor.

ARAŞTIRMACI Uzman Psikolog Simge Çelik, test için Alzheimer tanısı konmuş, okuma-yazma bilen ve bu hastalığın henüz erken evresinde olan Türk hastalara ulaşmak istediklerini söyledi. Çelik “Alzheimer hastalığının doğru ve erken teşhisi hem hastalar hem de hasta yakınları için büyük önem taşımaktadır. Demansta tanı süreci göç geçmişi olan bireylerde zorlu bir hale gelmektedir. Çünkü dil engeli ve kültürel faktörler tanı sürecine yardımcı olmak için kullanılan testleri etkileyebilmektedir” dedi.

ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME
Araştırmanın temel amacının, özellikle Almanya’da yaşayan Türk popülasyonu için demansa yönelik tanı sürecini kolaylaştırmak ve hastaların kültürel geçmişine cevap verebilen bir test bulmak olduğuna değinen Çelik, “Araştırmaya katılan hastalara hafıza işlevlerini inceleyen ücretsiz bir psikolojik değerlendirme yapılacaktır ve sadece bir defaya mahsus bu katılım sonunda hastanın hafıza işlevlerine dair bilgi de verilecek. Araştırma projesi için özellikle Köln, Berlin, Heidelberg ve Mannheim şehirlerinden katılımcı arıyoruz. 06221 54 8134 telefon numarasından veya e-posta adresi ‘celik@nar.uni-heidelberg.de’ üzerinden bizimle irtibata geçebilirler” diye konuştu.

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