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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
18.10.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Türkler yok, başarı da yok

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Türkler yok, başarı da yok

UEFA Uluslar Ligi’nde Hollanda karşısında 3-0 mağlubiyetten sonra salı akşamı da Fransa’ya 2-1 yenildi. Üç maçta sadece bir puan alan Almanya finallere gitme şansını kaybetti. Ama beklenen gürültü kopmadı. “Sorumlusu kim?” diye soran olmadı. Tam tersine, basın Fransa karşısındaki yenilgiyi, ‘iyi bir yenilgi’ olarak sundu.

Türkler yok, başarı da yokNE oldu Almanya’ya böyle? Ekonomide tam bir rönesans yaşayan Almanya, siyasette, futbolda dengeyi kaybetmiş durumda. İçine yuvarlandığı bu ortamdan kısa zamanda çıkabilir mi, pek sanılmıyor.
2018 Dünya Kupası’nda gruptan çıkamayan 2014 Dünya Şampiyonu Almanya, hezimetinin faturasını Mesut Özil’le İlkay Gündoğan’a çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğrafları yüzünden iki futbolcu günah keçisi ilan edildi.
Islıklamalar, yuhalamalar, taraftar saldırıları.
Milli marşı okumadıkları, kalplerinin Almanya’yla değil, halen Türkiye’yle çarptığı yorumları.
Milli takımdan derhal atılmaları çığlıkları...

ŞİMDİ YİNE YENİLİYORLAR
Bu ağır baskı ve hakaretlere daha fazla dayanamayan Mesut Özil, sonunda isyan etti.
“Kazanınca Alman, kaybedince göçmenim” diyerek, Alman Milli Takımını bıraktı ve tepkisinde de haklı çıktı.
Şimdi milli takımda Türkler yok. Ama Almanya yenilgiden kurtulamıyor.
UEFA Uluslar Ligi’nde Hollanda karşısında 3-0 mağlubiyetten sonra salı akşamı da Fransa’ya 2-1 yenildi. Üç maçta sadece bir puan alan Almanya finallere gitme şansını kaybetti.
Ama beklenen gürültü kopmadı.
“Sorumlusu kim?” diye soran yok. Tam tersine, Alman basını Fransa karşısındaki yenilgiyi, ‘kaybettik ama iyi oynadık’ anlamında, “İyi bir yenilgi” olarak sundu.

5 YIL ÖNCEKİ ALMANYA DEĞİL
Bu gelişme Alman toplumunda son yıllardaki değişimin bir yansıması. Almanya artık 5 yıl öncesinin Almanyası değil. Sağduyuyu kendisine erdem edinen Almanya, dünyadaki ucuz popülist ulusalcılık rüzgarına kendini kaptırmış gidiyor.
Geçen yıl genel seçim sonuçları toplumdaki bu değişim eğilimini dışa vurdu. Tehlikeli milliyetçilik duygularını körükleyen aşırı sağcı AfD, üçüncü büyük parti olarak Federal Meclis’e girdi.
Pazar günü yapılan Bavyera seçimleri, Almanların bügünkü refah ve iç huzuru borçlu olduğu halk partilerine giderek sırt çevirdiği, başka bir Almanya rüyasının taban bulduğu kuşkularını güçlendirdi.
Şimdi sırada Hessen eyaleti var.
Gelecek hafta pazar günü yapılacak seçimlerden çıkacak sonucun bu korkuları haklı çıkarması bekleniyor.

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