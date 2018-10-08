‘Türkler iki ülkeyi de vatan belledi’

ÇEKİMLERİ Almanya ve Türkiye’de gerçekleşen belgeselden herhangi bir gelir beklemediklerini belirten Çapan, belgeseli, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde üstlendiklerini söyledi. “Belgesel bizim hikayemizi anlatıyor” diyen Çapan, şunları söyledi: “Anadolu’dan 1961’de gelen ‘Misafir İşçileri’nin hikayesini dile getiriyor. Ben, 1978’de Almanya’ya geldim. Yaşadığım ve tanık olduğum olaylar bizim hikayemizin bilindiğinden farklı olduğunu gösteriyor. Biz, her iki ülkeyi kendimize vatan edindik. Bir baba çocukları arasında ayarım yapar mı? Bir babaya, ‘Sen hangi evladını daha çok seversin’ sorusu sorulamıyorsa bize de ‘Hangi ülkeyi daha çok seviyorsun’ sorusu sorulmamalı. Bizim için ikisi de değerli. Bu belgeseli izleyenler, Türklerin iki ülkeyi de vatan bellediğini görecek.”

‘TÜRKLERİN BAŞARISI KÜÇÜMSENEMEZ’

Almanya’daki Türk iş gücünün hikayesini her kesime tanıtmak ve var olan yanlış algıları yok etmek için 7 bölümlük bir belgesel hazırladıklarını belirten Çapan, şöyle devam etti: “Hem televizyon kanallarına hem de kurumlara belgeseli ücretsiz olarak vereceğiz. Bizim içimizden siyasetçiler, iş insanları, sanatçılar, sporcular, doktorlar, öğretmenler, yani toplumun her alanında insanlar çıktı. Bunların başarısı da küçümsenemez.”



7 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

57 yıllık geçmişi bir belgesele sığdırdıklarını belirten yönetmen Nebil Özgentürk ise, şöyle konuştu: “Ben Türkiye’de yaşayan bir yönetmenim. Belgeselde Türkiye’den bakış açısını da yansıtmak istedik. Kapsamlı bir belgesel oldu. Bu belgeseli Almanya’nın kalkınmasına katkı sunan, Türkiye’ye destek olan ve acı çeken, mutlu olan tüm insanlarımıza adamak istiyorum. Yedi bölüm olarak hazırladık. İlk bölümü kısa bir film tadında. 2, 3 ve 4’üncü bölümlerde 50 kişinin hayat öyküsünü anlattık. 5 ve 6’ncı bölümlerde ise insan hikayeleri var. Alman komutan olanın albayın da öyküsü var, gecekondu yapanın da, neonazi olanın da hikayesi var. 7’nci bölümde ise Almanya’ya göç etmek zorunda kalan sanatçı, oyuncu ve akademisyenlerin yaşadıkları işlendi.”