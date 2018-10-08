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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI - BERLİN / Fotoğraflar: Arşiv
08.10.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

‘Türkler iki ülkeyi de vatan belledi’

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‘Türkler iki ülkeyi de vatan belledi’

Almanya’ya 1961’de başlayan Türk iş gücü göçünü anlatan ‘Bizim Hikayemiz’ adlı belgeselin yapımcısı Günay Çapan ile belgeselin yönetmenliğini üstlenen Nebil Özgentürk Hürriyet’e konuştu.

ÇEKİMLERİ Almanya ve Türkiye’de gerçekleşen belgeselden herhangi bir gelir beklemediklerini belirten Çapan, belgeseli, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde üstlendiklerini söyledi. “Belgesel bizim hikayemizi anlatıyor” diyen Çapan, şunları söyledi: “Anadolu’dan 1961’de gelen ‘Misafir İşçileri’nin hikayesini dile getiriyor. Ben, 1978’de Almanya’ya geldim. Yaşadığım ve tanık olduğum olaylar bizim hikayemizin bilindiğinden farklı olduğunu gösteriyor. Biz, her iki ülkeyi kendimize vatan edindik. Bir baba çocukları arasında ayarım yapar mı? Bir babaya, ‘Sen hangi evladını daha çok seversin’ sorusu sorulamıyorsa bize de ‘Hangi ülkeyi daha çok seviyorsun’ sorusu sorulmamalı. Bizim için ikisi de değerli. Bu belgeseli izleyenler, Türklerin iki ülkeyi de vatan bellediğini görecek.”

‘Türkler iki ülkeyi de vatan belledi’

‘TÜRKLERİN BAŞARISI KÜÇÜMSENEMEZ’
Almanya’daki Türk iş gücünün hikayesini her kesime tanıtmak ve var olan yanlış algıları yok etmek için 7 bölümlük bir belgesel hazırladıklarını belirten Çapan, şöyle devam etti: “Hem televizyon kanallarına hem de kurumlara belgeseli ücretsiz olarak vereceğiz. Bizim içimizden siyasetçiler, iş insanları, sanatçılar, sporcular, doktorlar, öğretmenler, yani toplumun her alanında insanlar çıktı. Bunların başarısı da küçümsenemez.”

‘Türkler iki ülkeyi de vatan belledi’

7 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR
57 yıllık geçmişi bir belgesele sığdırdıklarını belirten yönetmen Nebil Özgentürk ise, şöyle konuştu: “Ben Türkiye’de yaşayan bir yönetmenim. Belgeselde Türkiye’den bakış açısını da yansıtmak istedik. Kapsamlı bir belgesel oldu. Bu belgeseli Almanya’nın kalkınmasına katkı sunan, Türkiye’ye destek olan ve acı çeken, mutlu olan tüm insanlarımıza adamak istiyorum. Yedi bölüm olarak hazırladık. İlk bölümü kısa bir film tadında. 2, 3 ve 4’üncü bölümlerde 50 kişinin hayat öyküsünü anlattık. 5 ve 6’ncı bölümlerde ise insan hikayeleri var. Alman komutan olanın albayın da öyküsü var, gecekondu yapanın da, neonazi olanın da hikayesi var. 7’nci bölümde ise Almanya’ya göç etmek zorunda kalan sanatçı, oyuncu ve akademisyenlerin yaşadıkları işlendi.”

‘Türkler iki ülkeyi de vatan belledi’

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