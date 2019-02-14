Türkler evlenmede 26 AB ülkesini geride bıraktı
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Avrupa ülkelerinde 2017 yılında yapılan evlenme oranlarılarını yayınladı.
EUROSTAT’IN ülkelerdeki her bin kişilik nüfusa karşılık gelen evlenme istatistiklerine göre, AB üyesi 28 ülkede ortalama evlenme oranı binde 4,3 seviyesinde gerçekleşti. Evlenme oranı en yüksek AB ülkesi binde 7,5’le Litvanya olurken, Litvanya’yı binde 7,3’le Romanya, binde 6,8’le Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Letonya izledi.
EN AZ SLOVENYA EVLENDİ
AB ülkeleri arasında evlenme oranı en düşük ülkeler ise binde 3,1’le Slovenya, binde 3,2’yle İtalya ve Lüksemburg olarak ölçüldü. Bu ülkeleri binde 3,3’le Portekiz, binde 3,5’le Fransa ve binde 3,7’yle İspanya takip etti. Söz konusu oran Almanya’da binde 5, İngiltere’de binde 4,4 ve Hollanda’da binde 3,8 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye’de 2017 yılında evlenme oranı ise binde 7,1’i buldu. Böylece Türkiye’de evlenenlerin oranı AB üyesi 26 ülkeyi geçti.
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