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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
14.02.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Türkler evlenmede 26 AB ülkesini geride bıraktı

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Türkler evlenmede 26 AB ülkesini geride bıraktı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Avrupa ülkelerinde 2017 yılında yapılan evlenme oranlarılarını yayınladı.

EUROSTAT’IN ülkelerdeki her bin kişilik nüfusa karşılık gelen evlenme istatistiklerine göre, AB üyesi 28 ülkede ortalama evlenme oranı binde 4,3 seviyesinde gerçekleşti. Evlenme oranı en yüksek AB ülkesi binde 7,5’le Litvanya olurken, Litvanya’yı binde 7,3’le Romanya, binde 6,8’le Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Letonya izledi.

EN AZ SLOVENYA EVLENDİ
AB ülkeleri arasında evlenme oranı en düşük ülkeler ise binde 3,1’le Slovenya, binde 3,2’yle İtalya ve Lüksemburg olarak ölçüldü. Bu ülkeleri binde 3,3’le Portekiz, binde 3,5’le Fransa ve binde 3,7’yle İspanya takip etti. Söz konusu oran Almanya’da binde 5, İngiltere’de binde 4,4 ve Hollanda’da binde 3,8 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye’de 2017 yılında evlenme oranı ise binde 7,1’i buldu. Böylece Türkiye’de evlenenlerin oranı AB üyesi 26 ülkeyi geçti.

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