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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
27.11.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

‘Türkler değişimi zamanında gördü’

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‘Türkler değişimi zamanında gördü’

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Osmanlı Devleti’nde eskiye oranla işlemeyen bazı mekanizmaların Tanzimat döneminde yapılan yeniliklerle çalışır hale getirildiğini ve Türklerin İslam dünyasında değişimi zamanında görebilen bir millet olduğunu söyledi.

AVUSTURYA’nın başkenti Viyana’da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından ‘Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye’ konulu konferans düzenlendi. Çok sayıda davetlinin katıldığı konferansta konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tanzimat Fermanı’nın 3 Kasım 1839’da Gülhane Parkı’nda okunması nedeniyle ‘Gülhane Hatt-ı Hümayunu’ olarak da adlandırıldığını belirterek, o dönemi çağın gerekleri doğrultusunda Osmanlı Devleti’nde yapılması kaçınılmaz bir yenilenme dönemi olarak tanımladı.
Osmanlı Devleti’nde kan bağından ziyade liyakate önem verildiğini ifade eden Ortaylı, Tanzimat döneminde çok sayıda sefir ve dışişleri bakanlıklarındaki müsteşarların gayrimüslimlerden oluştuğuna dikkati çekti.
Tanzimat döneminde özellikle tıp, iktisat gibi alanlarda batı dünyasından dünyaya yayılan bazı terimlerin bu dönemde Türkler tarafından Arapça karşılıkları bulunarak, İslam dünyasına kazandırıldığını anlatan Ortaylı, ‘cumhuriyet’, ‘iktisad’ gibi kelimelerin her ne kadar Arapça kökenli olsa da Türkler tarafından bulunduğu için Türkçe ifadeler olarak kabul edilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

‘Türkler değişimi zamanında gördü’

İSLAM DÜNYASINDA TÜRKLERİN ROLÜ
“Türklerin bir istisnai rolü var İslam dünyasında, değişme olarak adlandırılan olayı anlıyorlar” diyen Prof. Dr. Ortaylı, Osmanlı Devleti’nde çeşitli mekanizmaların eskiye oranla işleyemez bir hal alması sonucunda değişimin kaçınılmaz olduğunu, Tanzimat’ın da bu nedenle yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Ortaylı, Tanzimat ile birlikte askeri teknolojinin değiştiğini, modern cerrahlık, kimyagerlik, eczacılık gibi yeni gelişmelerin yanı sıra, ilk defa veterinerliğin Osmanlı toplumuna girdiğinin altını çizdi.

TÜRKLERİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Tanzimat Fermanıyla hayata geçirilen vergi düzenlemesi ve mülkiyet hakları gibi önemli konularla Türkiye’nin kaderinin önemli ölçüde değiştiğine dikkati çeken Ortaylı, bu önemli adımla Türkiye’nin şark devletlerinin safından ayrıldığını dile getirdi. Ortaylı, Tanzimat döneminin en önemli gelişmesinin parasız eğitim olduğunu vurgulayarak, “Avrupa’da bile böyle bir durum yoktur, parasız eğitim o dönemde yalnız Osmanlı’da uygulanmaktadır” dedi. Tanzimat ile birlikte matbaanın kullanılmaya başlandığını ifade eden Ortaylı, burslu eğitimin yaygınlaştırıldığı bu dönemde, ilk defa Türk hayatına kadın öğretmenin girdiğini sözlerine ekledi.

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