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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Gürsel KÖKSAL
Haber Giriş: 14.10.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Türkler de katıldı: Halle’de hedef hepimizdik

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Türkler de katıldı: Halle’de hedef hepimizdik

Almanya‘nın Halle kentinde iki kişinin öldürüldüğü neonazi saldırıyı kınamak amacıyla Frankfurt’taki en büyük sinagogun önünde toplanan bin kişi, bu ortamdan AfD’nin sorumlu olduğuna dikkati çekerek aşırı sağa karşı herkesi birlik olmaya çağırdı. SPD Milletvekili Turgut Yüksel, neonazi saldırının hedefinde herkesin olduğunu söyledi.

FRANKFURT Büyükşehir Belediyesi‘nin çağrısı üzerine kentin en büyük sinagogu önünde, büyük güvenlik önlemleri altında toplanan bin kişi, Halle’de iki kişinin öldürüldüğü neonazi saldırıyı kınadı. Almanya Türk Toplumu (TGD) Eşbaşkanı Atilla Karbörklü ve Hessen Eyalet Milletvekili Turgut Yüksel’in (SPD), aşırı sağ ve ırkçılıkla mücadelede tüm demokrasi güçlerini birlik olmaya çağırdığı eylemde Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, Frankfurt Yahudi Cemaati yöneticilerinden Marc Grünbaum ve Alman Sendikalar Birliği (DGB) Frankfurt Başkanı Philip Jacks konuşma yaptı. Almanya’da toplum içinde giderek artan yabancı düşmanı, ırkçı ve antisemitik eğilimlere işaret eden konuşmacılar, Halle’deki saldırganın bu ortamdan beslendiğini, aşırı sağcı parti AfD’nin de bu ortamdan sorumlu olduğunu söyledi.

Türkler de katıldı: Halle’de hedef hepimizdik

HEPSİ AYNI KAYNAKTAN BESLENİYOR
Türkiye kökenli isimlerin de katıldığı mitingde TGD Eşbaşkanı Karabörklü, SPD Milletvekili Yüksel ve Frankfurt İl Genel Melisi üyelerinden Eyüp Yılmaz da (Sol Parti) yer aldı.
Almanya‘da önceki yıllarda Türklere yönelik her türlü saldırıda Yahudi toplumunun Türklerin yayında olduğunu belirten Yüksel, “Halle’deki saldırı esasında Almanya’da demokrasi, barış ve birlikte yaşam, yani hepimizi hedef olduk. Tepkimizi de birlikte göstermeliyiz” dedi. Karabörklü de “Almanya‘daki yabancı, Yahudi ve Müslüman düşmanlığı gibi aşırı eğilimlerin hepsi aynı kaynaklardan besleniyor. Bunlara karşı ortak mücadele içinde birlikte cevap vermeliyiz” dedi.

NEFRETİ KABUL ETMİYORUZ
Almanya’nın kentlerinde de benzer protesto eylemleri gerçekleştirildi. Stuttgart’taki eylem TGD’nin çağrısıyla gerçekleştirildi. Stuttgart Büyükşehir Belediye Başkanı Fritz Kuhn‘un (Yeşiller) desteklediği mitinge aralarında Baden Württemberg Eyalet Meclisi Başkanı Muhterem Aras’ın da (Yeşiller) yer aldığı yüzlerce kişi katıldı. Mitingde konuşan Gökay Sofuoğlu, “Her zaman Yahudi dostlarımızın yanındayız. Nefreti kabul etmiyoruz. Toplum, siyaset ve din, tüm üyeleriyle yılın 365 günü birlikte olmalı” dedi.

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