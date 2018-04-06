Türkler Almanya’ya gelince tercümanlık yapmaya başladım
84 yaşındaki Mazhar Ataman, Almanya’ya çalışmaya gelen ilk Türklerden. 1959’da önce Coburg ardından da Nürnberg’e yerleşen Ataman, çalıştığı şirket tercümanlık yaptığı için 200 Mark ödül verince, işi gücü bırakıp tercümanlık bürosu açmış.
1934 doğumlu Mazhar Ataman, Zonguldak Maden Teknik Okulu’nu 2. sınıfta bırakarak, hem eğitimine devam etmek hem de dil öğrenmek için 1959’da Almanya’nın Coburg kentine gelmiş. Burada teknik resim dersleri aldıktan sonra bir marangoz atölyesinde çalışmaya başladığını söyleyen Ataman, o günleri şöyle anlatıyor: “Bu süreçte Almanca öğrendim. 1963’ten sonra Almanya’ya çalışmaya gelen Türk işçilere tercümanlık yaptım. 1964’te Siemens’in kablo firmasına girdim. Personel şefi beni çok beğendi ve Siemens’in Mudanya’daki kablo firması için yetiştirmeye başladı. Ne var ki, Mudanya yerine Almanya’da danışmanlık yapmaya başladım.”
TERCÜMANLIK BÜROSU AÇTI
“60 Türk işçisini Almanya’ya getirdim. Onlara tercümanlık yapıyordum. Firma bana bu yüzden bir keresinde 200 mark ödül vermişti. 1966 yılında Siemens’ten ayrılarak bir konserve fabrikasında tercüman olarak işe başladım. İki yıl sonunda, kendi tercümanlık büromu açarak dört yıl resmi tercümanlık yaptım. Sonra bakkaliye dükkanı açarak Türk yiyecekleri satmaya başladım. 1973’te dükkanı kapattım ve Nürnberg’e taşındım. Burada bulunan ağabeyime ait ‘Ataman’ adlı restoranı devraldım. 1992’de rahatsızlanınca işi bıraktım. Şimdi emekliliğimin tadını çıkarıyorum.”
Geçen günlerin geri gelmediğini belirten Ataman, eski arkadaşlarının ya Türkiye’ye döndüklerini ya da hayata veda ettiklerini söyledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle