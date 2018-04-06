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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
06.04.2018 - 12:48, Son Güncelleme:

Türkler Almanya’ya gelince tercümanlık yapmaya başladım

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Türkler Almanya’ya gelince tercümanlık yapmaya başladım

84 yaşındaki Mazhar Ataman, Almanya’ya çalışmaya gelen ilk Türklerden. 1959’da önce Coburg ardından da Nürnberg’e yerleşen Ataman, çalıştığı şirket tercümanlık yaptığı için 200 Mark ödül verince, işi gücü bırakıp tercümanlık bürosu açmış.

1934 doğumlu Mazhar Ataman, Zonguldak Maden Teknik Okulu’nu 2. sınıfta bırakarak, hem eğitimine devam etmek hem de dil öğrenmek için 1959’da Almanya’nın Coburg kentine gelmiş. Burada teknik resim dersleri aldıktan sonra bir marangoz atölyesinde çalışmaya başladığını söyleyen Ataman, o günleri şöyle anlatıyor: “Bu süreçte Almanca öğrendim. 1963’ten sonra Almanya’ya çalışmaya gelen Türk işçilere tercümanlık yaptım. 1964’te Siemens’in kablo firmasına girdim. Personel şefi beni çok beğendi ve Siemens’in Mudanya’daki kablo firması için yetiştirmeye başladı. Ne var ki, Mudanya yerine Almanya’da danışmanlık yapmaya başladım.”

Türkler Almanya’ya gelince tercümanlık yapmaya başladım

TERCÜMANLIK BÜROSU AÇTI
“60 Türk işçisini Almanya’ya getirdim. Onlara tercümanlık yapıyordum. Firma bana bu yüzden bir keresinde 200 mark ödül vermişti. 1966 yılında Siemens’ten ayrılarak bir konserve fabrikasında tercüman olarak işe başladım. İki yıl sonunda, kendi tercümanlık büromu açarak dört yıl resmi tercümanlık yaptım. Sonra bakkaliye dükkanı açarak Türk yiyecekleri satmaya başladım. 1973’te dükkanı kapattım ve Nürnberg’e taşındım. Burada bulunan ağabeyime ait ‘Ataman’ adlı restoranı devraldım. 1992’de rahatsızlanınca işi bıraktım. Şimdi emekliliğimin tadını çıkarıyorum.”
Geçen günlerin geri gelmediğini belirten Ataman, eski arkadaşlarının ya Türkiye’ye döndüklerini ya da hayata veda ettiklerini söyledi.

Türkler Almanya’ya gelince tercümanlık yapmaya başladım

Türkler Almanya’ya gelince tercümanlık yapmaya başladım

Türkler Almanya’ya gelince tercümanlık yapmaya başladım

 

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