‘Türkland’ Almanya turnesinde
Güzel oyuncu Dilşad Budak Sarıoğlu’nun otobiyografik eserinden uyarlanan multimedya okuma performansı ‘Türkland’, Nürnberg, Saarbrücken, Ludwigshafen ve Berlin’de sahnelenecek.
ALMANYA, 60 yıla yaklaşan göç tarihi boyunca Türkiye’den gelerek bu ülkeye yerleşenleri özellikle ‘Misafir işçi–Gastarbeiter’, ‘Yabancı -Ausländer’, ‘Göçmen kökenli insan - Mensch mit Migrationshintergrund’ ve getto, öncü kültür, çifte vatandaşlık gibi terimler çerçevesinde uzun yıllar tartışmıştı. Türk gençleri de bu tartışmalar çerçevesinde kimlik ve gelecek arayışında olmuştu. İşte Almanya’da yetişen ardından Türkiye’ye aşkı için göç eden güzel oyuncu Dilşad Budak Sarıoğlu’nun otobiyografik eserinden uyarlanan ‘Türkland’, düşündürücü ve mizahi bir üslupla göç, kimlik, Türk-Alman tarihi ve ilişkilerini ele alıyor. Eser, Nürnberg, Saarbrücken, Ludwigshafen ve Berlin’de sahnelenecek.
OYUNUN KONUSU
Dilşad Almanya’da büyümüştür. Ailesiyle kaçarak terk ettiği ülkesine yıllar sonra aşkı için geri döner. Düğün gününde farklı kültürlerin etkisiyle dışarıdan dayatılan etiketlerin tam ortasında kendisinin nasıl tanımlandığına dair düşüncelere kapılır. Hem Almanya hem de Türkiye’de, kültürel çeşitliliğin hayatını nasıl belirlediğini irdelemeye başlar. Sahnede Dilşad Budak-Sarıoğlu’na, Ilgıt Uçum eşlik ediyor. ‘Türkland’, kültür platformu ‘Maviblau’ ve Fridrich Ebert Vakfı işbirliğiyle sahnelenecek, oyunda Almanca bölümler Türkçe altyazı; Türkçe bölümler de Almanca altyazıyla verilecek. Gösterilere giriş ücretsiz olacak.
‘İÇİMİ DÖKEYİM DİYE YAZMADIM’
Eserde kendi hayatından kesitler anlattığını belirten Dilşad Budak Sarıoğlu ‘Türkland’, içimi dökeyim diye yazılan bir metin değil, benim de araştırdığım, gözlemlediğim kadarıyla ve bilimsel araştırmacıların ortaya koyduğu şekilde Türkiye’den Almanya’ya göçenler ve geri dönenlerin yaşam gerçeklerini ortaya koyuyor. Bizim derdimiz, yaşanmışlıklarımız var. ‘Bunları bir de bizden dinleyin ve anlamaya çalışın. Mağduru oynamayalım, çözümler üretmeye çalışalım, bakış açımızı değiştirelim’ diyorum. Her insan bir yerlere ait olmak ister. Bizim derdimiz biraz daha büyük şekilde iç dünyamıza yansıyor. Çünkü dışarıdan üzerimize yapıştırılan o kadar çeşit tanım var ki. O tanımlar üzerinde kafa yormaktan bir zaman sonra insan, tamamen aidiyet duygusunu kaybediyor. Biz aidiyet hissettiğimiz noktada bile karşı taraf, ‘Dur bu çizgiyi geçme’ diyor. Böylece aidiyet duygusu, hayatımızın ana temalarından birine dönüşüyor” dedi.
HANGİ GÜN NEREDE SAHNELENECEK
15.11.2019 Nürnberg’de saati 18.30. 18.11.2019 Saarbrücken’de saat 19.30. 19.11.2019 Ludwigshafen’de saat 20.00. içeriye giriş: 19.30. 22.11.2019 Berlin’de Saat 20.00. 23.11.2019 yine Berlin’de saat 20.00. Ayrıntılı bilgi maviblau.com/turkland adresinden alınabilir.
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