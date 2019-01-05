Türkiye’yi rahat bırak Weber

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTürkiye’yi rahat bırak Weber
GeriAvrupa Türkiye’yi rahat bırak Weber
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Fotoğraf: AFP
05.01.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Türkiye’yi rahat bırak Weber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye’yi rahat bırak Weber

Mayıs ayında yapılacak AP seçimlerinde en büyük tehlike olarak görülen popülist aşırı sağ partilerin hedefi, AB’nin dağılması. Muhafazakar Avrupa Halk Partileri (EVP) popülist oyları çekmek için koyu muhafazakar CSU’lu Manfred Weber’i baş aday gösterdi. Weber’in hedefi ise seçimlerde Türkiye’yi malzeme yaparak oy toplamak.

Türkiye’yi rahat bırak Weber

ADAYLIK başvurusunda taleplerinin başına Türkiye’yle müzakereleri sonlandırmak olduğunu yazdı. Seçimden sonra EVP’nin Avrupa Komisyonu başkan adayı da olan Manfred Weber, “Eğer Komisyon Başkanı olursam, Türkiye’yle müzakereleri sonlandıracağım” dedi.
Weber’in partisi CSU da Bavyera’da seçimleri kazanabilmek için hep Türkiye’nin AB üyeliğini ve yabancıları seçim malzemesi yaptı. Her defasında da başarılı oldu. Bu politikanın mimarı, dönemin CSU lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Edmund Stoiber, sandıkta zafer üstüne zafer kazandı.
Ama bu politika zamanla aşırı sağı güçlendirdi.
CSU’nun efsane lideri Strauss’un korktuğu başına geldi ve CDU/CSU’nun sağında yeni bir parti oluştu: Almanya için Alternatif (AfD).
AfD şimdi muhafazakar Hıristiyan Birlik partilerinin korkulu rüyası.
Kendi sağında bir parti oluşmasın diye popülist mesajlarla oy toplayan Hıristiyan Birlik şimdi ektiğini biçiyor.

MARTIN SCHULZ’UN YOLUNDA
Türkiye’yi seçim malzemesi yapma cazibesi bir ara SPD’ye de sıçradı. 2017 genel seçimlerinde SPD başbakan adayı Martin Schulz, seçimi kaybedeceğini anlayınca ‘muhafazakar oyları toplarım’ umuduyla son bir çıkış yaptı. Schulz, rakibi Merkel’e karşı televizyon düellosunda, “Eğer başbakan seçilirsem, ertesi gün Brüksel’e gidip Türkiye’yle müzakerelerin sonlandırılması için Avrupa Komisyonu’na başvuruda bulunurum” dedi.
Schulz, muhafazakar oyları toplayacağım derken, köklü SPD seçmeni olan Türkleri de uzun süreliğine kaybetti ve sosyal demokratlara sandıkta tarihinin en ağır yenilgisini yaşattı.

BRÜKSEL BİLE GÜLÜYOR
Muhafazakar Halk Partileri’nin baş adayı Weber de Schulz’la aynı kaderi paylaşma yolunda. Zaten Weber’in “Türkiye’yle müzakereleri sonlandıracağım” sözüne Brüksel bile gülüyor.
Çünkü müzakerelerin sonlandırılması Weber’in kendi elinde değil.
Bunun için AB üyesi 27 ülkenin oy birliği gerekiyor.
Avusturya dışında hiçbir AB üyesi Türkiye’yle müzakereleri sonlandırmak istemiyor. Weber’in kendi ülkesi Almanya bile müzakerelerin sonlandırılmasına karşı. Yani, Weber’in bu talebi bir seçim söyleminden öteye hiçbir şey değil.
Ama bu tür söylemler Avrupa’da Türkiye karşıtlığı ve düşmanlığını tehlikeli biçimde körüklüyor. 5 milyon Türk insanının yaşadığı Avrupa’da sağduyulu politikacıların bu tür kışkırtıcı söylemlerden son derece uzak durması gerekiyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ninove Belediyesi de başörtüsüne ‘hayır’ dedi

AfD’den Dexit tehdidi

Hakim yetersizliği yüzünden kundakçı serbest kaldı

Merkel dahil yüzlerce politikacının kişisel bilgileri ele geçirildi