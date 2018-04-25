‘Türkiye’yi iç politika malzemesi yapmayın’

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yaptığı görüşmeyi ‘verimli’ olarak niteleyen Çavuşoğlu, “Bizim yaklaşımımız hep aynıdır. Biz Almanya gibi bir ülkeyle her zaman dostane ilişkiler kurmak isteriz ve bu ilişkileri güçlendirmek isteriz. Ama karşı tarafta da aynı anlayış olması gerekiyor. Türkiye’ye saygı duymaları gerekiyor” dedi.

Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimleriyle ilgili bazı ülkelerden gelen açıklamalar konusunda da “Türkiye’nin Avrupa’da birçok ülkede iç politika malzemesi yapılmaması gerekiyor. Bizim esasen Avrupa ülkelerinden ve Avrupa Birliği’nden beklentilerimiz veya taleplerimiz bize pozitif ayrımcılık yapması değil” diye konuştu.

‘ATMAMIZ GEREKEN ADIMLAR VAR’

Almanya’nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve iş birliğini geliştirmek için çaba sarf ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, Maas ile de Sigmar ile kaldıkları yerden devam etme konusunda teyitleştiklerini ifade etti. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Atmamız gereken adımlar var etkili bir şekilde kullanmamız gereken mekanizmalar var. Karşılıklı ziyaretler var. Şimdi bizde seçim olduğu için tabi seçim sonrasına kalacak bu ziyaretler. Yine seçimlerle ilgili böyle kamuoyunda rahatsızlık yaratacak açıklamalar yapılmaması gerektiğini söyledik. Bir düşünceleri varsa esasen diyoruz ya birbirimizle konuşacağımız hakkında birbirimizle konuşalım. Biz bunları her zaman konuşmaya varız ama Avrupa’da da Almanya’da da vatandaşlarımız demokratik haklarını kullanacaklar onları rahatsız edecek açıklamalardan ve faaliyetlerden de herkesin uzak durması gerekiyor. Bunları da kendisi ile görüştük.”

‘BİZİM KİMSEYLE DERDİMİZ YOK’

Avrupa’da yapacakları seçim kampanyası ile ilgili şu ana kadar diğer mevkidaşlarıyla konuşmadığını belirten Çavuşoğlu, sadece Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile görüştüğünü dile getirdi ve şunları söyledi:

“Durup dururken Türkiye’den Avusturya’ya da bir başka ülkeye yönelik açıklama olmaz. Çünkü bizim hiç kimseyle bir derdimiz yok. Ama Avusturya ya da bir başka ülkeden açıklamalar geldiği zaman biz ona cevap veririz. (Kneissl’e) ‘Vatandaşlarımız üzerinde olumsuz etki yapacak açıklamalardan siz kaçının ki biz de bunlara cevap vermek durumunda kalmayalım’ dedim. Gayet güzel bir görüşme yaptık. ‘Esasen sizin başbakanınız seçim konusunda veya başka konularda esas açıklama yapmayı bıraksın ki biz de cevap vermek durumunda kalmayalım’ dedim.”