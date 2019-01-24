Türkiye’ye yatırım yapanlar hiçbir zaman kaybetmedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTürkiye’ye yatırım yapanlar hiçbir zaman kaybetmedi
GeriAvrupa Türkiye’ye yatırım yapanlar hiçbir zaman kaybetmedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA
24.01.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Türkiye’ye yatırım yapanlar hiçbir zaman kaybetmedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye’ye yatırım yapanlar hiçbir zaman kaybetmedi

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel’de hem Avrupalı Türklere hem de Avrupa ülkelerine mesajlar verdi.

BELÇİKA’nın ve aynı zamanda Avrupa’nın da başkenti olan Brüksel’de konuşan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa’da yaşayan Türk asıllı vatandaşlarının sandığa gitmesini arzu ettiklerini belirterak “Vatandaşlarımızın siyasi hayata katılmaları aynı zamanda uyum açısından da önemli. Bizim genel politikamız vatandaşımızın asimile olmadan yaşadığı topluma uyum sağlaması” dedi.
Avrupa’daki gençlere eğitim çağrısı yapan Yılmaz, “Gençlerimizin mutlaka iyi eğitim görmesi gerek. Hem ana dillerini iyi bilmeli hem içinde yaşadıkları ülkenin dilini iyi öğrenmeliler. Yüksek öğretimde özellikle nitelikli alanlarda daha fazla gencimizin yetiştiğini görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AVRUPA VE TÜRKİYE’NİN ÇIKARI ORTAK
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri açısından 2019 yılında, 2017 ve 2018’e göre daha olumlu bir perspektife sahip olduğunu belirten Yılmaz, “Türkiye bugün daha güçlü bir konumda. Bu dönemde AB ile olumlu bir gündem oluşturmak istiyoruz. Hem üye ülkelerle hem AB kurumlarıyla çeşitli vesilelerle bir araya geliyoruz. Temel mesajımız şu: ‘Avrupa ve Türkiye ortak çıkarlara sahip’. Daha güçlü, istikrarlı, müreffeh ve demokratik bir Türkiye, Avrupa’nın da lehine. Aynı şekilde daha müreffeh, gelişen ve güçlü bir Avrupa da Türkiye’nin lehine” diye konuştu.

HER KONUDA GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYORUZ
Türkiye’ye uluslararası anlamda daha fazla yatırım çekebilmek için çeşitli çalışmalar yapıldığını da aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’ye yatırım yapanlar hiçbir zaman kaybetmedi. Türkiye dinamik, genç, gelişen, gelecek vadeden bir ülke ve 21. yüzyılın yükselen ekonomilerinden biri. Geçici finansal piyasalarımızda bazı sıkıntılar yaşandı ama onları da belli bir yere getirmiş durumdayız. Türk ekonomisini daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Ekonomimizi de demokrasimizi de güçlendirmeye devam ediyoruz.” 

Türkiye’ye yatırım yapanlar hiçbir zaman kaybetmedi

Cevdet Yılmaz, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Brüksel temsilciliğinde de konuşma yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle