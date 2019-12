Türkiye’ye yatırım yapan kazanır

“YETER ki birbirimizi daha iyi tanıyıp daha iyi anlayalım. Yeter ki birbirimizle aynı göz hizasında ilişki kurup ve geliştirmeyi becerelim. Ben yapılacak işlerin çok olduğunu düşünüyorum. İçinden geçmekte olduğumuz sıkıntı dönemini de geride bırakacağımıza inanıyorum. Bunun için de her iki tarafın da iyi niyetli elinden geleni yaptığını bilmenizi istiyorum. Coğrafi konum, tarihi bağlar ve ekonomik gelişimler nedeniyle çıkarlarımız karşılıklı olarak her zaman ticaret ve yatırımlar alanında yakın işbirliği gerektiriyor. Çok taraflılığa ve ticaret özgürlüğüne dayalı uluslararası sistemde her iki ülkenin ekonomileri ve ihracatıları büyüdü. Medyanın günlük başlıklarının ötesine bakabilmek, hamlelerimizi miyoplukla değil dürbünle bakarak yapmak yararlıdır. Bu noktada iki ülkenin ekonomi bürokrasisine ve ticaret kurumlarına önemli bir rol düştüğüne inanıyorum. Refahın korunması ve geliştirilmesinde kurumların ve kurumsallaşmanın önemi çok büyük. TD-IHK da her iki ülkenin geleceği ve refahı için önem arz eden Türk-Alman ticaret ve yatırım ilişkilerinin gücünün korumasında ve kurumsallaşmasında önemli bir oyuncu.” ‘ALMANLAR BİZİ ANLAMADI’

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rolf König de Türkiye’ye yatırım yapanın kazandığını söyledi. 1989’da Türkiye’de yaptıkları yatırımdan çok az ciro elde ederken bugün bu cironun 380 milyon Euro’ya ulaştığını kaydeden König, şöyle konuştu: “1989’da yatırım amaçlı Türkiye’ye gittiğimizde, “Almanlar niye gittiniz, ucuz iş gücü için mi gittiniz” diye sordu. Almanlar bizi anlamamışlardı o zamanlar. Biz üç aşamalı bir stratejik hedefle Türkiye’de yatırım yaptık. İlk 5 yıl sadece Türkiye pazarı için ürettik. İkinci aşama olarak ülkedeki işletmelerimiz başka ülkelere ihraç etmeye başladı. Üçüncü aşama olarak da Türkiye’deki işletmelerimiz başka ülkelerde şirketler kurmaya başladı. Biz Türkiye’deki bu potansiyeli biliyorduk. Türkiye’de yatırım yapan kazanır. Türkiye’ye yatırıma devam edeceğiz. Artı değeri artırmak için yeni ürünler üretmek için çalışmalıyız. Türkiye’nin heyecanlı ve genç nüfusuyla bunu başaracağız.”

TÜRKİYE OLMADAN, BİRLİĞİN GELECEĞİ YOK

Eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen ise 2004’te AB’nin genişleme süreci sonuç raporunda, Türkiye’nin üyelik süreci görüşmelerinin devam ettirilmesini tavsiye ettiğini hatırlattı: “15 yıl sonra bugün eğer Türk-Alman ilişkilerini düşündüğümüzde, Türkiye hiç şüphesiz ekonomik ve kültürel olarak Avrupa’nın vazgeçilmez bir parçasıdır. Hiç şüphesiz Batı ittifakının bir parçasıdır. Türkiye olmadan birliğin geleceği yok. Türkiye ne yaparsa yapsın, her zaman haksız olarak görülüyor. Türkiye’nin güvenlik konusundaki endişeleri yeterince anlaşılmadı. Zorluklarla karşı karşıyayız bunları ancak birlikte aşabiliriz. Türkiye, AB’ye mutlaka üye olmalıdır çünkü Türkiye’ye ihtiyacımız var. Türkiye’de nereye giderseniz gidin Almanya’yı seven ve tanıyan insanlarla tanışırsınız. Bunu görmek çok güzel.”

KÖPRÜLERİ KURAN İNSANLARDIR’

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın eski Türkiye sorumlusu müsteşarı Oliver Wittke de etkinlikte, Almanya ve Türkiye arasında geçen yıl ilişkilerin daha iyiye gitmesi için başlatılan sürecin devam etmesi gerektiğini söyledi: “Almanya ve Türkiye arasındaki bu sürecin tamamlanması gerekir. İki ülke arasında yeni bir canlanma ihtiyacı vardı. Bu süreç kesinlikle kesintiye uğramaması gerekir. Almanya’daki Türkler iki ülke arasında köprü kurmaktadır. Buna bütün gücümüzle burada katkıda bulunmak istiyoruz. Hükümetler gelir geçer kalıcı olan ve köprüleri kuran insanlardır.”