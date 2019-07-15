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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: dpa
15.07.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Türkiye’ye yaptırımları görüşüyorlar

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Türkiye’ye yaptırımları görüşüyorlar

Avrupa Birliği dışişleri bakanları, bugün Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye karşı uygulanması planlanan yaptırımları masaya yatırıyor. Yaptırımlar arasında Havacılık Anlaşması’yla ilgili yürütülen müzakerelerin askıya alınması, AB yardımlarının kısılması ve Avrupa Yatırım Bankası üzerinden verilen kredilerin sınırlandırılması bulunuyor.

BRÜKSEL’de bugün düzenlenecek olan Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısının gündeminde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri var. Türkiye’nin bölgedeki doğal gaz arama faaliyetlerini “yasa dışı” olarak nitelendiren Avrupa Birliği, Türkiye’ye karşı cezaî önlemler almayı planlıyor. Türkiye’ye karşı uygulanması planlanan yaptırımlar arasında Havacılık Anlaşması’yla ilgili yürütülen müzakerelerin askıya alınması, AB yardımlarının kısılması ve Avrupa Yatırım Bankası üzerinden verilen kredilerin sınırlandırılması bulunuyor.
AB, planladığı yaptırımlarla Ankara üzerinde baskı oluşturarak Türkiye’nin AB üyesi Kıbrıs açıklarında doğal gaz arama faaliyetlerine son vermesini amaçlıyor. Ancak Türkiye, sondaj faaliyetlerinde bulunduğu bölgenin kıta sahanlığına ait olduğunu savunarak Doğu Akdeniz’de hak iddia ediyor.

TÜRKİYE’NİN HAKLARI İHLAL EDİLİYOR
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs yönetimini Kıbrıslı Türklerin doğal kaynaklar üzerindeki haklarını hiçe saymakla eleştirdi ve Güney Kıbrıs yönetimini Türkiye’nin kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını ihlal etmekle suçladı. Aynı zamanda Kıbrıs Türklerinin Ada’daki doğal kaynaklarla ilgili haklarını da savunduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama faaliyetlerinden vazgeçmeyeceklerine işaret etti.
Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı da doğal gaz arama tartışmaları ile ilgili bir açıklama yapmış ve Güney Kıbrıs yönetimine Ada çevresindeki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması için ortak bir komite kurulması çağrısında bulunmuştu.

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TUTUMU
Doğal gaz tartışmasında Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyesi olduğunu vurgulayan Brüksel ise Türkiye’yi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal etmekle suçluyor. Türkiye’nin sondaj amaçlı bölgeye iki araştırma gemisi göndermesini yasa dışı olarak nitelendiren Birlik, bunun Türkiye’nin uzun vadede AB ile ilişkilerine olumsuz etkileri olacağı mesajları veriyor.
Türkiye, bölgeye ilk olarak geçen Mayıs ayında Fatih adlı sondaj gemisini göndermişti. Yavuz adlı ikinci sondaj gemisi de Temmuz başından bu yana Doğu Akdeniz’deki arama faaliyetlerine katılıyor.

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