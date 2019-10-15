‘Türkiye’ye yaptırım ters teper’
Almanya’da hükümetin büyük ortağı CDU Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, Avrupa’nın Türkiye’ye yaptırım çağrılarına karşı uyardı: “NATO müttefikine yaptırım ters teper. Bizim güçlü ve istikrarlı bir Türkiye’ye ihtiyacımız var.”
TÜRKİYE’nin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı harekatına karşı Avrupa ülkelerinin yaptırım çağrılarına CDU Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt’tan tepki geldi. Passauer Neue Presse gazetesine konuşan Angela Merkel’in partisi CDU Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, bir NATO müttefikine yaptırım olamayacağını söyledi.
‘OPERASYONLAR DEVAM EDECEK’
Hard, “Türkiye’ye, bir NATO üyesine, yaptırım ters teper. Bizim NATO’nun güney kanadında güçlü ve istikrarlı bir Türkiye’ye ihtiyacımız var. Operasyonları eleştirmek ayrı bir şey, Türkiye’yi zayıflatacak tedbirler çok farklı bir şey” dedi. Dış Politika Sözcüsü Hardt, Türkiye’nin bu operasyonları devam ettireceğinden emin olduğunu da söyledi. Dün Lüksemburg’da toplanan AB dışişleri bakanları, Türkiye’ye yaptırımlar konusunu tartışmıştı.
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