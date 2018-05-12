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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
12.05.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Türkiye’ye ilgi artıyor

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Türkiye’ye ilgi artıyor

Almanya ile Türkiye arasında yaşanan krizlerin aşılmasında işadamları olarak çok çaba sarfettiklerini belirten TD-İHK Genel Sekreteri Okan Özoğlu, şimdi de TD-İHK’nın eski günlerine geri döneceğini söyledi.

TÜRKİYE ile Almanya arasında son iki yıldır esen soğuk rüzgarlar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde köprü görevi gören Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TD-İHK) çalışmalarını da olumsuz etkilemişti. Önceki gün Berlin’deki temsilciliğinde üyeleri ve davetli bazı Alman şirket temsilcileriyle birlikte kahvaltılı toplandı düzenleyen TD-İHK, bu durumu şimdi tersine çevirmek istiyor. Bunda, iki ülke arasındaki ilişkilerin son zamanlarda canlanmasının da etkisi oldu.
İki ülke arasında yaşanan kriz döneminde en çok orta ölçekli Alman şirketlerinin çekinceli davrandığını belirten TD-İHK Genel Sekreteri Okan Özoğlu, şimdi bu sürecin yeniden canlandığını vurguladı.

Türkiye’ye ilgi artıyor

‘20 YENİ ÜYE KAZANDIK’
İkili ilişkilerdeki yeni gelişmelerden ve Türkiye’ye yatırım ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Özoğlu, şöyle konuştu: “İşadamları bu gerginliğin aşılması için çok çalıştı. Ciddi bir gayret sarfetti. Gelişmeler Türkiye-Almanya aarasındaki ilişkilerin çok daha iyiye gideceği yönünde. Türkiye’ye yatırımlar konusunda sorular ve başvurular gelmeye başladı. İki ayda TD-İHK 20 yeni üye kazandı. Bunun yarısı Alman firması. 270 üyemiz var, hedef en az 500’e çıkarmak.”
Toplantıya, Almanya Orta Ölçekli İşyerleri Birliği (BVMV) kuruluşunun Dış Ticaret bölümü yetkilisi Rainer Ptok da katıldı.

Türkiye’ye ilgi artıyor

ERDOĞAN İLE SCHRÖDER AÇTI
TD-İHK, iki ülke arasında ticaretin ve yatırımların gelişmesi amacıyla, Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DİHK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol sonucu kuruldu. Dönemin Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ve Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Nisan 2004’te Köln’de yapılan açılış törenine, politika, ekonomi ve iş dünyasından bin 400 davetli katıldı. TD-İHK’ya Almanya’nın otomotiv devi Daimler, Deutsche Bank, Thyssenkrupp, pwc, Deutsche Post, Total gibi şirketlerle Türkiye’den İşbank, Ziraat Bankası, Vakıf Bank gibi dev bankalar üye oldu.

Türkiye’ye ilgi artıyor

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