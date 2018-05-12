Türkiye’ye ilgi artıyor
Almanya ile Türkiye arasında yaşanan krizlerin aşılmasında işadamları olarak çok çaba sarfettiklerini belirten TD-İHK Genel Sekreteri Okan Özoğlu, şimdi de TD-İHK’nın eski günlerine geri döneceğini söyledi.
TÜRKİYE ile Almanya arasında son iki yıldır esen soğuk rüzgarlar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde köprü görevi gören Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TD-İHK) çalışmalarını da olumsuz etkilemişti. Önceki gün Berlin’deki temsilciliğinde üyeleri ve davetli bazı Alman şirket temsilcileriyle birlikte kahvaltılı toplandı düzenleyen TD-İHK, bu durumu şimdi tersine çevirmek istiyor. Bunda, iki ülke arasındaki ilişkilerin son zamanlarda canlanmasının da etkisi oldu.
İki ülke arasında yaşanan kriz döneminde en çok orta ölçekli Alman şirketlerinin çekinceli davrandığını belirten TD-İHK Genel Sekreteri Okan Özoğlu, şimdi bu sürecin yeniden canlandığını vurguladı.
‘20 YENİ ÜYE KAZANDIK’
İkili ilişkilerdeki yeni gelişmelerden ve Türkiye’ye yatırım ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Özoğlu, şöyle konuştu: “İşadamları bu gerginliğin aşılması için çok çalıştı. Ciddi bir gayret sarfetti. Gelişmeler Türkiye-Almanya aarasındaki ilişkilerin çok daha iyiye gideceği yönünde. Türkiye’ye yatırımlar konusunda sorular ve başvurular gelmeye başladı. İki ayda TD-İHK 20 yeni üye kazandı. Bunun yarısı Alman firması. 270 üyemiz var, hedef en az 500’e çıkarmak.”
Toplantıya, Almanya Orta Ölçekli İşyerleri Birliği (BVMV) kuruluşunun Dış Ticaret bölümü yetkilisi Rainer Ptok da katıldı.
ERDOĞAN İLE SCHRÖDER AÇTI
TD-İHK, iki ülke arasında ticaretin ve yatırımların gelişmesi amacıyla, Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DİHK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol sonucu kuruldu. Dönemin Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ve Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Nisan 2004’te Köln’de yapılan açılış törenine, politika, ekonomi ve iş dünyasından bin 400 davetli katıldı. TD-İHK’ya Almanya’nın otomotiv devi Daimler, Deutsche Bank, Thyssenkrupp, pwc, Deutsche Post, Total gibi şirketlerle Türkiye’den İşbank, Ziraat Bankası, Vakıf Bank gibi dev bankalar üye oldu.
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