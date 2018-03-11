Türkiye’den hiç vazgeçmedik!

SON zamanlarda Bordrum’a yönelik Türkçe reklam kampanyasıyla dikkati çeken FTI Group’un satışlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi olan Ralph Schiller, Bodrum’a Avrupa’nın çeştli havalimanlarından direkt charter seferlerine başladıklarını kaydetti.

Müşterilerinin ağırlıkla Antalya’ya gittiğini belirten Schiller, “Bodrum’u Almanlar ve Almanya’da yaşayan Türkler için daha da çekici hale getirip, pazarı büyütmek istiyoruz. Tabii bu arada Bodrum’u bilen ve zaten tatilini orada yapanları da seyahat için bizi tercih etmeleri için çalışıyoruz” dedi.

Geçen iki yıllık gerileme döneminde Türkiye’den hiç vazgeçmediklerini vurgulayan Schiller, “Türkiye bizim için çok önemli bir turizm hedefi. Alman müşterimiz için fiyat–performans ilişkisi ve oradaki misafirperverlik büyük bir fırsat. Ayrıca orada kendi yatırımlarımız da devam ediyor” diye konuştu.

‘SON İKİ YILDA GAYET İYİ BAŞARDIK’

2016’daki krizden sonra Türkiye’deki konumlarını korumaya çalıştıklarını belirten Schiller, şöyle dedi.

“Son iki yıl içinde de bunu gayet iyi başardık. İki yıl önce, Almanya’da Türkiye pazarı gerilediğinde tabii biz de durgunluk yaşamıştık. Ancak geçen yıl Türkiye pazarı gerilemeye devam ederken biz yeniden yükselişe bile geçtik. Önceki yıla göre yüzde 15 civarında artış gerçekleştirdik. Bu tabii ki yaşanan gerileme eğiliminin tersine bir gelişmeydi.”

‘YENİDEN GÜVEN ORTAMI YAŞANIYOR’

“Türkiye’ye yönelik büyük bir artış var. Bu umut verici bir gelişme. Yani artık insanlar Türkiye’ye yönelik uzun vadeli tatil rezervasyonları yapmaya başlıyor. Bu geçen yıldan farklı. O dönemde de artış gösterdik ama rezervasyonlar kısa vadeliydi. Yani insanlar Türkiye’ye yönelik tatil kararlarını kısa süre öncesinde veriyorlardı. Şimdi yeniden eski dönemde olduğu gibi insanlar tatil kararlarını uzun zaman önce vermeye başladı. Yeniden güven ortamı yaşanıyor. Bu yıl daha artış yaşayacağımız görülüyor. Ama sözü edilen büyüme oranlarına ulaşılıp, ulaşılmayacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Tabii bu doğrultuda hepimizin yapacağı birçok şey var.”

Son yıllarda Türkiye tatili fiyatlarının çok ucuzladığını kaydeden Schiller, “Ama şimdi yeniden yükselmeye başladı. Tabii bu gayet normal. Talep artınca, fiyatlar da yükselir. Ama diğer tatil ülkeleriyle karşılaştırılınca Türkiye fiyatları halen çok çekici” dedi.