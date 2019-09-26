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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
26.09.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Türkiye’den çiçeklerle uğurlandılar: Yine bekleriz

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Türkiye’den çiçeklerle uğurlandılar: Yine bekleriz

İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasının ardından tarihin en büyük ‘eve dönüş’ operasyonlarından birine imza atan İngiltere’nin, Dalaman Havaalanı’na gönderdiği uçaklara binen İngiliz turistler, Türkiye’den çiçeklerle uğurlandı.

DÜNYANIN en önemli seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasının açıklanmasının ardından Muğla’da tatilde olan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen uçaklar, Dalaman Havalimanı’na gitti. İngiliz turistler nedeniyle yoğunluk oluşan Dalaman Havalimanı’nda, yolcular sivil havacılık bölümüne yönlendirildi. Burada İngiltere’den gelen yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılan turistler, daha sonra uçuş işlemlerini gerçekleştirdi. Pasaport işlemleri tamamlananlar ise tahsis edilen uçaklara yönlendirildi.

EVİNİZDEN GÜLE GÜLE GİDİN
Turistler için havalimanında “Evinizden güle güle gidin. Yine bekleriz” yazısı asıldı ve turistlere Fethiye Turizm Konseyi ve TURSAB Fethiye Şubesi görevlilerince çiçek verildi. Görevlilerin çiçeklerle uğurladığı İngiliz turistler ise Türkiye ve Muğla’yı çok sevdiklerini seneye tatil için yine geleceklerini ifade etti.
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise Thomas Cook yolcularının evlerine dönüş operasyonu için yaklaşık 100 milyon sterlin harcandığını belirterek, “Bu maliyetin bir kısmını kredi kartları ve seyahat sigortaları yoluyla geri tahsil etme yollarına bakacağız” dedi.
İngiliz parlamentosunda konuşan Shapps, dünyanın en büyük turizm operatörlerinden olan Thomas Cook’un 45 bin yolcusunun bugünün sonunda İngiltere’ye dönmüş olmasının beklendiğini söyledi.

Türkiye’den çiçeklerle uğurlandılar: Yine bekleriz

Türkiye’den çiçeklerle uğurlandılar: Yine bekleriz

Türkiye’den çiçeklerle uğurlandılar: Yine bekleriz

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