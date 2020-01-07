Türkiye’den 190, Gaziantep’ten 102 marka Domotex Hanover’a gidiyor

DÜNYA makine halıcılığının başkenti olan Gaziantep’ten 102 firmanın katılacağı fuarla ilgili hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, şunları söyledi: “Türkiye makine halıcılığı sektöründe zirvede tek başınadır. Türkiye’nin halı üretim ve ihracatının merkezi ise Gaziantep’tir. Dünya halı sektörünün en önemli aktörleri arasında yer alan Gaziantepli halıcılarımız, uluslararası halı fuarlarına katılarak sektördeki pazar paylarını arttırırken, ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlamaktadır. Bu yıl Domotex Hannover 2020 Zemin Kaplamaları Fuarı’na toplam 102 Gaziantep kökenli firmamızla katılıyoruz. Fuar süresince geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Türk halı markalarının sergilendiği stantların ilgi odağı olacağına inanıyoruz. Birçok ülke bizim ürünlerimizi ve 2020 koleksiyonlarımızı merakla bekliyor. Bu fuarlar yenilikleri ve rakip ülkelerin ortaya koyduğu performansın gözlemlenmesi açısından da büyük önem taşıyor.”

‘TÜRKİYE, LİDER ÜLKE’

“Fuarın tamamı 106 bin 321 metrekare alandan oluşmaktadır. Türk firmaları 190 stant içinde toplam 26 bin 678 metrekare alana yerleşmektedirler. Bu anlamda fuarın en büyük katılımcı ülkesi yıllardır olduğu gibi bu yıl da Türkiye olacaktır. Türkiye’den katılan firmaların 102’si, yani yüzde 54’ü Gaziantep’ten. Gaziantep’ten katılan firmaların stant büyüklüğü ise 18.869 metrekare olup Türkiye için kullanılan alanın yüzde 70.8’ine karşılık gelmektedir. Sektör temsilcilerimiz, 2020 yılı koleksiyonlarını ve yenilikçi ürünlerini fuar süresince sergileyerek dünyanın birçok ülkesinden gelecek olan ziyaretçiler ile ticari iş birliği sağlayacaktır. 2020 yılının sektörümüz için önemli bir yıl olacağına ve yıl sonu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyor, fuarın ülkemiz ve halı sektörü için başarılı geçmesini temenni ediyorum.”