Türkiye’den 150 bin öğrenciye Türkçe ve Türk Kültürü kitabı

ALMANYA’da Türkçe ve Türk Dili dersleri için hazırlanan kitaplar, ülke genelinde öğrencilere dağıtılmaya başlandı. Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız “Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında Avrupa genelinde öğrenim gören çocuk ve gençlerimiz için Türkçe ve Türk Kültürü dersi kapsamında yeni bir müfredat hazırlandı. Müfredatın hazırlık aşamasında bu alanda tecrübeli akademisyenler tarafından araştırmalar yapılmış, Türkçe ve Türk Kültürü dersi veren konsolosluk öğretmenlerimizin tecrübelerinden de faydalanıldı. Türkçe ve Türk Kültürü dersi müfredatının oluşturulmasında sınıf yerine seviye tanımlamasına gidildi. Akabinde kitapların yazım aşamasına geçilmiş ve bu süreç tamamlamadıktan sonra da ders kitaplarının basımı gerçekleştirildi. Şimdi de dağıtımını yapıyoruz. Kitaplar büyük oranda öğrencilere verildi” dedi. ÜCRETSİZ OLARAK DAĞTILIYOR

Prof. Dr. Yıldız, Almanya genlinde kitapların ücretsiz dağıtıldığını belirterek “Bu ay içinde bakanlığımızca gönderilen yaklaşık 150 bin Türkçe ve Türk Kültürü ders kitapları çocuklarımıza ücretsiz olarak dağıtılıyor. Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarının hazırlanmasında asıl hedeflenen çocuklarımızın dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi, Türkçeyi bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarının sağlanmasıdır. Ayrıca milli, manevi, ahlaki, tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizi tanıyarak milli duygularının güçlendirilmek hedeflendi. Türkçe ve Türk Kültürü ders kitapları 8 dil seviyesi esas alınarak hazırlanmıştır. Hazırlık aşamasında okul sistemleri ülkeden ülkeye farklılıklar gösterdiği için başka bir ülkenin sisteminden yararlanılmamıştır” diye konuştu. HER SEVİYE İÇİN AYRI

Prof. Yıldız, kitapların hazırlanmasında öğrencilerin dil seviyesinin gözönünde tutulduğunu söyleyerek “8 dil seviyesinin esas alınmasının nedeni ise ülkelerin okul sistemleri arasında farklılıklar bulunmasının yanı sıra derse katılan öğrencilerin dil düzeylerinin de farklılıklar göstermesidir. Bu çerçevede Türkçe ve Türk Kültürü ders kitapları yeni öğretim programına bağlı olarak her seviye için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Ders kitapları sınıf içi öğrenmenin yanında bireysel veya grup çalışmalarına uygun olacak şekilde senaryo tabanlı olarak oluşturulmuştur” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Yıldız, kitaplarda dinleme, konuşma, boyama, çizme etkinliklerine yer verildiğini de ekledi.

TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLER

Prof. Yıldız “Türkçe ve Türk Kültürü Dersi ve Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Hazırlık kitaplarının yanı sıra çocuklarımıza ücretsiz olarak ayrıca tarihi ve kültürel değerler hakkındaki bilgilerini artıracak kitaplar da hazırladık. Çocuklarımızın duygu ve düşünce dünyalarını besleyerek geliştirecek kaynak niteliğinde kültürel içerikli kitaplar da dağıtılmaktadır. Ders kitaplarının toplumda etkili bireylerin yetiştirilebilmesinde önemli bir yeri vardır. Bunun bilincinde olan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, sistematik bir şekilde vakit kaybetmeksizin Türkçe ve Türk Kültürü kitaplarını öğrencilerin kullanımına sunmak için kapsamlı bir çalışma yürüttü. Başarılı kitaplar üretti” dedi. Kitapları konsolosluklara bağlı öğretmenlerden temin etmek mümkün.