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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Halil HOŞSÖZ / MANNHEİM
08.10.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Türkiye’deki ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplandılar

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Türkiye’deki ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplandılar

Suntat Eğitim Köprüsü Derneği ve Mannheim Cemevi, Türkiye’deki ihtiyaç sahibi okul ve öğrencilere destek için, ‘Mozart Ödülü’ sahibi 13 yaşındaki müzisyen Ali İnsan’ın da katıldığı bir etkinlik düzenledi.

SUNTAT Eğitim Köprüsü Derneği ve Mannheim Cem Evi’nin, Mannheim Rüya Düğün Salonu’nda ’Eğitim İçin El Ele’ sloganıyla düzenlediği etkinliğe, sanatçılar Kenan Tülek, Cem Doğan, Yeliz İlter ve Erkan Aydar ile Ali İnsan ses ve müzikleriyle renk kattı.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve okullara eğitim malzemeleri temin eden Suntat Eğitim Köprüsü Derneği yöneticileri, etkinlikte toplanan paranın yine aynı amaçla kullanılacağını açıkladı.

Türkiye’deki ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplandılar

Suntat Eğitim Köprüsü Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Özkaya’nın sunduğu etkinlikte Mustafa Baklan katılımcılara teşekkür etti.

AYRIM YAPMIYORUZ
Suntat Eğitim Köprüsü Derneği Başkanı Mustafa Baklan, hiçbir bölge ayrımı yapmadan, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri ile irtibata geçerek ihtiyaç sahibi okul ve öğrencileri tespit ettiklerini, yine eğitim müdürlüklerinin tavsiyeleri ile belirlenen okul ve öğrencilere yardım ettiklerini söyledi. Burs gönderdikleri çocukların okul başarılarını da takip ettiklerini belirten Baklan, “Derneğimizin yanı sıra bu yıl Wiesloch Cem Evi ve Mannheim Cem Evi ‘de bir çok ihtiyaç sahibi çocuğa burs sağladı” dedi.

Türkiye’deki ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplandılar

Baklan Ailesi’nden Halil Baklan (sol başta), Mustafa Baklan (soldan üçüncü), Kadir Baklan (soldan beşinci) ve kızı Naciye Baklan, davetlileri kapıda karşıladı.

HAVALE ÜCRETİ ÖDENMİYOR
Burs projesiyle Türkiye’de şu anda 50 çocuğa aylık olarak burs yolladıklarını belirten Suntat Eğitim Köprüsü Genel Sekreteri ve Projeler Sorumlusu Erdal Türemiş, “İlk ve orta okul öğrencilerine ayda 50, lise öğrencilerine 75, üniversite öğrencilerine 100 euro burs gönderiyoruz. Derneğimiz aracılığıyla öğrenci okutan gönüllüler, İş Bankası ile yaptığımız anlaşma sayesinde havale ücreti ödemiyor. Ayrıca derneğimize yapılan bağış için alınan makbuz, maliyeye masraf olarak gösterilebiliyor” dedi.

Türkiye’deki ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplandılar

Yardım etkinliğine çok sayıda davetli kadıldı.

Türkiye’deki ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplandılar

Mozart Müzik Ödülü sahibi 13 yaşındaki Ali İnsan.

Türkiye’deki ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplandılar

Kenan Tülek ve Cem Doğan.

Türkiye’deki ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplandılar

Hazırladıkları yemeklerle etkinliğe destek olan hanımlar, büfeden elde edilen gelirin de burs projesi için kullanılacağını söyledi.

Türkiye’deki ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplandılar

Suntat Eğitim Köprüsü Yönetim Kurulu Üyeleri.



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