Türkiye’deki ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplandılar
Suntat Eğitim Köprüsü Derneği ve Mannheim Cemevi, Türkiye’deki ihtiyaç sahibi okul ve öğrencilere destek için, ‘Mozart Ödülü’ sahibi 13 yaşındaki müzisyen Ali İnsan’ın da katıldığı bir etkinlik düzenledi.
SUNTAT Eğitim Köprüsü Derneği ve Mannheim Cem Evi’nin, Mannheim Rüya Düğün Salonu’nda ’Eğitim İçin El Ele’ sloganıyla düzenlediği etkinliğe, sanatçılar Kenan Tülek, Cem Doğan, Yeliz İlter ve Erkan Aydar ile Ali İnsan ses ve müzikleriyle renk kattı.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve okullara eğitim malzemeleri temin eden Suntat Eğitim Köprüsü Derneği yöneticileri, etkinlikte toplanan paranın yine aynı amaçla kullanılacağını açıkladı.
Suntat Eğitim Köprüsü Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Özkaya’nın sunduğu etkinlikte Mustafa Baklan katılımcılara teşekkür etti.
AYRIM YAPMIYORUZ
Suntat Eğitim Köprüsü Derneği Başkanı Mustafa Baklan, hiçbir bölge ayrımı yapmadan, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri ile irtibata geçerek ihtiyaç sahibi okul ve öğrencileri tespit ettiklerini, yine eğitim müdürlüklerinin tavsiyeleri ile belirlenen okul ve öğrencilere yardım ettiklerini söyledi. Burs gönderdikleri çocukların okul başarılarını da takip ettiklerini belirten Baklan, “Derneğimizin yanı sıra bu yıl Wiesloch Cem Evi ve Mannheim Cem Evi ‘de bir çok ihtiyaç sahibi çocuğa burs sağladı” dedi.
Baklan Ailesi’nden Halil Baklan (sol başta), Mustafa Baklan (soldan üçüncü), Kadir Baklan (soldan beşinci) ve kızı Naciye Baklan, davetlileri kapıda karşıladı.
HAVALE ÜCRETİ ÖDENMİYOR
Burs projesiyle Türkiye’de şu anda 50 çocuğa aylık olarak burs yolladıklarını belirten Suntat Eğitim Köprüsü Genel Sekreteri ve Projeler Sorumlusu Erdal Türemiş, “İlk ve orta okul öğrencilerine ayda 50, lise öğrencilerine 75, üniversite öğrencilerine 100 euro burs gönderiyoruz. Derneğimiz aracılığıyla öğrenci okutan gönüllüler, İş Bankası ile yaptığımız anlaşma sayesinde havale ücreti ödemiyor. Ayrıca derneğimize yapılan bağış için alınan makbuz, maliyeye masraf olarak gösterilebiliyor” dedi.
Yardım etkinliğine çok sayıda davetli kadıldı.
Mozart Müzik Ödülü sahibi 13 yaşındaki Ali İnsan.
Kenan Tülek ve Cem Doğan.
Hazırladıkları yemeklerle etkinliğe destek olan hanımlar, büfeden elde edilen gelirin de burs projesi için kullanılacağını söyledi.
Suntat Eğitim Köprüsü Yönetim Kurulu Üyeleri.
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