Türkiye'de transfer dönemi bitiyor
Türkiye'de transfer dönemi bu gece kapanıyor. 3 büyüklerin gündeminde birçok futbolcu var.
Türkiye'de 17 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi bu gece sona erecek. Son derece hareketli geçen dönemin en yoğun saatleri bugün yaşanacak.
Takımlar kadrolarına son takviyeleri yapacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde birçok futbolcu yer alıyor.
GALATASARAY ORTA SAHA ALACAK
Dün Falcao ve Andone'yi alıp Diagne'yi göndererek forvet transferini kapatan Galatasaray, orta saha bölgesine odaklandı.
Sarı-kırmızılı takım Lemina ve Taylan Antalyalı'yı alarak transferi kapatabilir. Lemina'nın gelmesi durumunda yabancı sayısı 15'e çıkacak olan Cimbom'un Linnes, Nagatomo, Mariano veya Donk'tan birini göndermesi bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN ÖNCELİĞİ SOL BEK
Luiz Gustavo'yu İstanbul'a getiren Fenerbahçe, 6 numara pozisyonunu doldurdu. Sarı-lacivertlilerin öncelikli transferi sol bek olacak.
Fenerbahçe'nin sol bekte 1 numaralı adayı Riza Durmisi. İtalya'da Lazio forması giyen deneyimli oyuncu, sarı-lacivertli formayı giymeye yakın. Riza Durmisi'nin alternatifi ise Rizespor'un Hırvat sol beki Dario Meljnak.
Fenerbahçe'nin transferin son saatlerinde Ben Arfa için de son bir atak yapabileceği aktarıldı. Öte yandan deneyimli kaleci Volkan Demirel'in durumu da bugün belli olacak.
BEŞİKTAŞ GOLCÜ ARIYOR
Beşiktaş'ın son gün tek hedefi golcü transferi. Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından büyük sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar transfer dönemi kapanmadan forvet almak istiyor.
Beşiktaş'ın golcü adayları içinde favori Aboubakar. Porto'da istenmeyen adam ilan edilen golcü futbolcu, siyah-beyazlı takıma kiralanabilir.
Diğer golcü adayları ise Okaka ve Diony.
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