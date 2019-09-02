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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Göksel Divarcı
02.09.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Türkiye'de transfer dönemi bitiyor

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Türkiye'de transfer dönemi bitiyor

Türkiye'de transfer dönemi bu gece kapanıyor. 3 büyüklerin gündeminde birçok futbolcu var.

Türkiye'de 17 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi bu gece sona erecek. Son derece hareketli geçen dönemin en yoğun saatleri bugün yaşanacak.

Takımlar kadrolarına son takviyeleri yapacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde birçok futbolcu yer alıyor.

GALATASARAY ORTA SAHA ALACAK
Dün Falcao ve Andone'yi alıp Diagne'yi göndererek forvet transferini kapatan Galatasaray, orta saha bölgesine odaklandı.

Türkiyede transfer dönemi bitiyor

Sarı-kırmızılı takım Lemina ve Taylan Antalyalı'yı alarak transferi kapatabilir. Lemina'nın gelmesi durumunda yabancı sayısı 15'e çıkacak olan Cimbom'un Linnes, Nagatomo, Mariano veya Donk'tan birini göndermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN ÖNCELİĞİ SOL BEK
Luiz Gustavo'yu İstanbul'a getiren Fenerbahçe, 6 numara pozisyonunu doldurdu. Sarı-lacivertlilerin öncelikli transferi sol bek olacak.

Fenerbahçe'nin sol bekte 1 numaralı adayı Riza Durmisi. İtalya'da Lazio forması giyen deneyimli oyuncu, sarı-lacivertli formayı giymeye yakın. Riza Durmisi'nin alternatifi ise Rizespor'un Hırvat sol beki Dario Meljnak.

Türkiyede transfer dönemi bitiyor

Fenerbahçe'nin transferin son saatlerinde Ben Arfa için de son bir atak yapabileceği aktarıldı. Öte yandan deneyimli kaleci Volkan Demirel'in durumu da bugün belli olacak.

BEŞİKTAŞ GOLCÜ ARIYOR
Beşiktaş'ın son gün tek hedefi golcü transferi. Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından büyük sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar transfer dönemi kapanmadan forvet almak istiyor.

Beşiktaş'ın golcü adayları içinde favori Aboubakar. Porto'da istenmeyen adam ilan edilen golcü futbolcu, siyah-beyazlı takıma kiralanabilir.

Diğer golcü adayları ise Okaka ve Diony.

Türkiyede transfer dönemi bitiyor

 

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