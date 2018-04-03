Türkiye’de şöhret olmak için yola çıktılar
Almanya’da üç yıl önce kurulan müzik grubu Zehirbaz’ın yeni hedefi Türkiye... Aranjör Kurtuluş Şan, solist Veysel Takan, gitarist Kurtuluş Çengel’den oluşan Zehirbaz, Türkiye’de en çok tanınan Almanya kökenli grup olmak istiyor. Gruba gitarist Barış Tekin ile davulcu Serkan Yıldız destek veriyor.
ALMANYA’da da kaliteli müzik yapıldığını Türkiye’ye göstermek istediklerini belirten Zehirbaz’ın gitaristi Kurtuluş Çengel, şöyle dedi:
“Buradaki çalışanlara olduğu gibi müzisyenlere de Alamancı gözüyle bakılıyor. Biz bu önyargıyı yıkmak istiyoruz. Ses kalitesi yüksek müzisyenlerin çok üst düzeyde çalışmalar yaptığını Türkiye’ye duyurmak istiyoruz. Türkiye’deki piyasa pek izin vermediği için Almanya’da yetişen, çalışan sanatçılar daha çok emek vererek, eserler ortaya çıkarmak durumunda kalıyor. Almanya’dan çıkan bir grup olarak Türkiye’de adımızın duyuracağımıza inanıyoruz. Yeni çıkış şarkımızı da hazırlıyoruz. Zehirbaz, gün be gün yeni eserleriyle Türkiye’nin kalbine hitap edecek.”
GÜLAY İLE ŞARKIYA KLİP ÇEKTİLER
Ünlü sanatçı Gülay ile ‘Cesaretin Var mı Aşka’ şarkısını seslendiren Zehirbaz bu esere bir de klip yaptı. Kemal Başbuğ’un Mannheim kentinde çektiği klipte Alman oyuncular da rol aldı. Klip sosyal medyada büyük ilgi gördü. Alman oyuncular, Veysel Takan ve Gülay’ın söylediği Türkçe şarkıyla aşka giden yolda cesaretlerini sorguluyor.
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