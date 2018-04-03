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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
03.04.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Türkiye’de şöhret olmak için yola çıktılar

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Türkiye’de şöhret olmak için yola çıktılar

Almanya’da üç yıl önce kurulan müzik grubu Zehirbaz’ın yeni hedefi Türkiye... Aranjör Kurtuluş Şan, solist Veysel Takan, gitarist Kurtuluş Çengel’den oluşan Zehirbaz, Türkiye’de en çok tanınan Almanya kökenli grup olmak istiyor. Gruba gitarist Barış Tekin ile davulcu Serkan Yıldız destek veriyor.

ALMANYA’da da kaliteli müzik yapıldığını Türkiye’ye göstermek istediklerini belirten Zehirbaz’ın gitaristi Kurtuluş Çengel, şöyle dedi:

“Buradaki çalışanlara olduğu gibi müzisyenlere de Alamancı gözüyle bakılıyor. Biz bu önyargıyı yıkmak istiyoruz. Ses kalitesi yüksek müzisyenlerin çok üst düzeyde çalışmalar yaptığını Türkiye’ye duyurmak istiyoruz. Türkiye’deki piyasa pek izin vermediği için Almanya’da yetişen, çalışan sanatçılar daha çok emek vererek, eserler ortaya çıkarmak durumunda kalıyor. Almanya’dan çıkan bir grup olarak Türkiye’de adımızın duyuracağımıza inanıyoruz. Yeni çıkış şarkımızı da hazırlıyoruz. Zehirbaz, gün be gün yeni eserleriyle Türkiye’nin kalbine hitap edecek.”

GÜLAY İLE ŞARKIYA KLİP ÇEKTİLER
Ünlü sanatçı Gülay ile ‘Cesaretin Var mı Aşka’ şarkısını seslendiren Zehirbaz bu esere bir de klip yaptı. Kemal Başbuğ’un Mannheim kentinde çektiği klipte Alman oyuncular da rol aldı. Klip sosyal medyada büyük ilgi gördü. Alman oyuncular, Veysel Takan ve Gülay’ın söylediği Türkçe şarkıyla aşka giden yolda cesaretlerini sorguluyor.

Türkiye’de şöhret olmak için yola çıktılar

Türkiye’de şöhret olmak için yola çıktılar

Türkiye’de şöhret olmak için yola çıktılar

Türkiye’de şöhret olmak için yola çıktılar

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