Türkiye'de seve seve oynarım

Almanya Basketbol İkinci Ligi ekibi Weiterstadt’ın oyun kurucusu Edanur Çağlar (18), geleceğin büyük yıldızı olarak gösteriliyor. Weiterstadt antrenörü Jerry Otshumbe, büyük yetenek Edanur Çağlar’ın yolunun nereye gideceği konusunda üst sınırın olmadığını, sportif her başarıya ulaşabileceğini söyledi. Edanur’un çok istekli olduğunu kaydeden Otshumbe, “Salona girdiğinde hemen farkediliyor. Çok ilgili. İnsan hemen çok istekli olduğunu görüyor. Enerjisi çok büyük. Bazen bu beni bile zorluyor. Spora, başarıya çok aç, bu hissediliyor. Ama çok da hoşuma gidiyor. Hergün kendini daha iyi konumda görmek, daha çok öğrenmek istiyor. Antremanlarda gözleri büyüyor, nasıl daha iyi yapabilirim, nasıl çözebilirim onun arayışında, hep bilgi istiyor. Bu muhteşem birşey. Bu durumda benim de hep ödevimi yapmış, hazırlıklı olmam lazım. Biliyorum ki Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma Eda gelecek, yeni bilgi istiyecek. Negativ özellikleri konusunda hiçbirşey söylenemez. Daha çok genç, mutlaka çok şey öğrenecek. Ne zaman sayıya gitmesi, ne zaman pas atması konusundaki kararını çok daha hızlı vermesi gerekecek. Bu nedenle ‘Ben sayıya gidemiyorsam top nereye gitmeli’ gibi bazı hareketleri antremanlarda bin kez yapıyoruz. Zira bu kararlar otomatikleşmeli. Futboldaki on numara gibi, bizdeki oyun kurucusunun hızlı kararı, otomatikleşmesi önemli. Eda iki adım sonraki oyunu görebiliyor. Yolunun nereye gideceği konusunda üst sınır yok. Bunun kararını kendisi verecek. Sportif her başarıya ulaşabilir. Yeter ki çalışmayı, öğrenmeyi, istekli oluşunu bırakmasın” diye konuştu.

Enerjisini alsın diye spora yazılmıştı

Heidelberg yakınlarındaki Sandhausen kasabasında çocuklar sokakta olmasın diyerek spora yönlendiren Karadeniz Ereğlisi’nden Çağlar Ailesi’nde, abi Ahmet futbolda Landesliga oyuncusu, abla Seher ise voleybolcu oldu. Anner Yaşar Çağlar, Edanur’u da enerjisini alsın, yorulsun diye karate, yüzme ve hentbola gönderdiklerini belirterek şunları anlattı: “Hiçbirisi ilgisini çekmedi. Sonra sekiz yaşında basketbola yönlendirdik. Basketbolu sevdi. Çok hızlı, çok atak. İyi oyun kurucusunda olması gereken özellikler Edanur’da olduğu belirtiliyor. İstekli olduğu sürece arkasındayız. Kızımızın yolu nereye düşerse biz orada olacağız. Sporun okuluna da çok büyük katkısı oldu. Liseyi iki ortalamasıyla bitirdi. Özellikle matematik dersinde hep çok başarılı oldu. Şimdi Heidelberg’te ekonomi okuyacak. Milli takım söz konusu olursa ailece oturup konuşuruz. Ama son kararı kendisi verir. Sandhausen’den Heidelberg’e geçişi sırasında kasaba yöneticilerimiz çok üzülmüştü. Hala 'geri gelsin, bizde oynasın' diye çağırıyorlar. Ama biz Heidelberg’ten 80 kilometre ilerisindeki Weiterstadt’ın teklifini değerlendirdik. Tanıdık pek çok aile, Edanur'dan sonra çocuklarını basketbola yazdırdı. Artık basketbol maçları izliyorlar. Biz Çağlar ailesi olarak da abisi, yengesi, anne, baba kızımızın her maçına geliriz. Ben ve baba Bülent Çağlar, kızımız ilerde hangi kulüpte oynayacaksa hep yakınında olacağız. Gerekirse o şehre taşınıp ona destek vereceğiz”

Weiterstadt genç oyunculardan kurulu

Hedefinin birinci ligte oynamak olduğunu kaydeden Edanur da “Birinci lig Almanya ve Türkiye'de, seve seve oynarım. Milli takım da söz konusu olursa çok isterim. İki yıl önce İstanbul’da gerçekleşen elemelerde ABD bursu kazanmıştım. İki yıl bir ailenin yanında kalıp hem basketbolumu oynayacak hem okuyacaktım. Geri çevirmek durumunda kaldık. Okulumu başarıyla tamamladım. Artık basketbola öncelik vermek istiyorum” diye konuştu. Edanur Çağlar’ın oyun kurucusu olduğu Sportgemeinde 1886 Weiterstadt geçtiğimiz günlerde konuk ettiği Almanya İkinci Ligi Güney klasmanı lideri QOOL Sharks Würzburg’u 77-64 yenerek büyük moral buldu. Ligin ilk sekiz haftasında 479 attığı sayı ile altı puana ulaşan Weiterstadt, 16 puanlı Bamberg , 12 puanlı Würzburg ile onar puanlı Falcons Bad Homburg, TS Jahn Münih ve Metropol Baskets Schwabach’ın ardından ligin altıncı sırasında yer alıyor.

Abi Ahmet Çağlar, antrenör Jerry Otshumbe, yenge Süheyla, anne Yaşar Çağlar ile Weiterstadt yöneticisi Michael Giesselbach, Edanur çevresinde sevgi çemberi oluşturduklarını söylediler.