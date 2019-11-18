Türkiye’de piyano var mı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTürkiye’de piyano var mı?
GeriAvrupa Türkiye’de piyano var mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ahmet KÜLAHÇI
18.11.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Türkiye’de piyano var mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye’de piyano var mı?

Dünya çapında tanınmış Türk piyanist ve bestekar Fazıl Say, geçen hafta yine Berlin’deydi. Tarihi Brandenburg Kapısı’nın yakınlarındaki ‘Komik Opera’ (Komische Oper) salonunda muhteşem bir konser verdi.

SALONU tıklım tıklım dolduran müzikseverler, kendilerine unutulmaz bir akşam yaşatan Fazıl Say’ı dakikalarca ayakta alkışladılar.
Fazıl Say 14 Ocak 1970 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi.
Babası müzikolog ve yazar, annesi eczacıydı.
Fazıl Say, henüz dört yaşındayken Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Üstün Yetenekli Çocuklar statüsünde müzik eğitimi almaya başladı.
1987 yılında piyano ve kompozisyon eğitimini tamamlayan Fazıl Say, aynı yıl Düsseldorf Müzik Yüksek Okulu’na girdi.
1990 yılında konçerto solisti diplomasını aldıktan sonra Berlin Tasarım Sanatları ve Müzik Akademisi’nde piyano ve oda müziği öğretmenliğine getirildi.
1994’te Genç Konser Solistleri Avrupa yarışmasında birincilik kazandı.
Bir yıl sonra New York’ta yapılan kıtalararası yarışmanın da birincisi oldu.
Fazıl Say, daha sonraki yıllarda katıldığı yarışmalarda onlarca ödül aldı.
Besteler yaptı.
Dünyanın önde gelen orkestraları eşliğinde konserler verdi.
Yaşamının bir bölümünü Almanya’da geçiren ve Almanya’yı çok iyi tanıyan Fazıl Say’la daha önceki yıllarda Berlin’de uzun bir söyleşi yapmıştım.
Geçen hafta ortasında da yine bir araya gelip hem müzik hem de Almanya’yı konuştuk.

Türkiye’de piyano var mı

*
Fazıl Say’a, “Henüz 4 yaşında müziğe başlamışsınız. 4 yaşındaki bir çocuğun müziğe yeteneği nasıl saptanır?” diye sordum.
“Evde oyuncak enstrümanlar olur. Benim de iki oktavlık blok flütüm vardı. Onlarla oynarken bütün duyduklarımı çalabiliyormuşum. O zamanlar 4 yaşındayım. Mozart, Beethoven veya radyodan ne duyuyorsam, Türk müzikleri de dahil, birebir çalabiliyormuşum. Babam bir müzisyen arkadaşına göstermiş. ‘Bu olağanüstü bir kulağa sahip. Bir sürü ses akortlarını bile basabiliyor. Sen bunu en iyi müzik hocası Mithat Fenmen beye götür’ demiş. Mithat hocaya gittiğimizde 5 yaşındaydım. Ve hemen ücretsiz ders vermeye başladı. Derse de şöyle başlardı: ‘Bugün sokakta neler gördün anlat piyanoyla. Okulda, trafikte, yolda ne yaşadıysan piyanoyla anlat’ derdi. Piyanoyla hayatı anlatmak üzerine doğaçlama ders yapardık. Bu doğaçlama dersler müzisyen ve besteci olarak da beni beslemiştir” yanıtını verdi.
Tabii arkadaşlarının o yaşta kendisine hangi gözle baktıklarını da sordum.
“Biraz ayrıcalıklı hissediyorlardı. Ama bu hayranlıkları unutulur giderdi. Çocuktuk. Maçsa maç oynardık. Arkadaşların içinden resme matematiğe yetenekleri olanlar vardı. Ama çocuk için bu fark etmiyor. Biz oyun oynuyorduk. Sokak çocuğuyduk” dedi.
“Berlin sizin için ne ifade ediyor?” soruma da “1990 yılında 20 yaşında Berlin’e geldim. Düsseldorf’ta okulu bitirmiştim. İki Almanya’nın birleştiği dönemdi. İlginç yıllardı. Berlin için tarihi yıllardı. Kasım 1989’da (duvarın yıkıldığı günler) buradaydım. O günlerde konserimiz vardı. Ben bire bir hatırlıyorum. Doğu Almanlar geldi. Bütün alışveriş merkezlerini boşalttı. İki Almanya’nın birleşmesindeki zorlukları hatırlıyorum. Özellikle Türkler zorluklar çekti. Eski Almanya birleşiyordu. Tekrar birleşmenin yabancıları sıkıntıya soktuğu dönemlerdi. Bir anda hiç değeri olmadı yabancıların. Batı Almanlar ‘Biz en değerliyiz ve yeni gelenlere yani doğu Almanlara yardımcı olalım’ dediler. Ama bu yabancılar ne olacak? Zorluk dolu yıllardı. Psikolojik olarak da sosyal olarak da. Burada yaşadığım 5 yılda burada kültür olarak çok şey kazanmışımdır. Ama sosyal bakımdan çok zorlu yıllardı” yanıtını verdi.
“Duvarların yıkılmasının üzerinden 30 yıl geçti. Berlin’de bir değişiklik gözlemlediniz mi?” sorumu da şöyle yanıtladı: “Ben doğu Berlin’e duvarlar varken de 87-88’li yıllarda da gittim. Bambaşka bir hayat yaşıyorlardı. Tek model araba, tek model ev. Batı Berlin’e geliyorsun başka bir hayat. Kapitalist bir sistem. Birleştiler ama kolay olmadı onlar için. Kafaların birleşmesi kolay olmadı.”

Türkiye’de piyano var mı

*
Almanya’da aşırı sağ ve sağ popülist faktörün ve ön yargıların her zaman var olduğunu da söyledi.
“Ne gibi ön yargılar vardı ilk geldiğiniz yıllarda?” sorumu da şöyle yanıtladı: “Ben 17 yaşındayken geldim. Zorluklar çekiliyordu. Yadırgıyorlardı. Bir Türk piyanist, besteci. Öyle bir şeyi çok az biliyorlar. ‘Türkiye’de piyano var mı?’ diye soruyorlardı. O yıllarda Türk kökenlilerin milli takımda oynaması da başlamamıştı. Türklere tam bir sokaktaki misafir işçi gözüyle bakılıyordu. ‘Kanalizasyonda çalıştırıyoruz bunları’ gözüyle bakılıyordu. Zaten ön yargılar diyoruz ya, işte böyle bir şey. Bunu yıkmak için çok daha büyük gayret gerekiyor. Üniversiteleri çok iyi ve hocam çok iyiydi. Musevi bir hocam vardı. Öğrenecek çok şey var hayatta. Özellikle Almanya, öğrenmek isteyen meraklı insanlar için cennet bir yer. Kütüphaneleri, kurumları, oturmuş sistemleri. Almanları örnek almamız lazım.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle