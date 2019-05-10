Türkiye’de ölen İngiliz kadın, 3 kişiye hayat verecek
Kaldığı otelde kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden 40 yaşındaki İngiliz kadın turist Kelly Barbara Devlin’in organları, İzmir ve Aydın’da 3 kişiye hayat verecek.
MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde konakladığı otelde kalp krizi geçirip, kaldırıldığı özel hastanedeki yoğun bakım ünitesinde 10 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden 40 yaşındaki İngiliz Kelly Barbara Devlin’in karaciğer ve böbrekleri, nakil bekleyen hastalar için Aydın ve İzmir’e götürüldü.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne ait organ ve doku aracı, İngiliz kadının karaciğerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne, böbreklerini de İzmir 9 Eylül Üniversite Hastanesi’ne götürdü. Organlar burada organ bekleyen 3 kişiye nakledilecek.
EŞİ ÜLKESİNE CENAZE İLE DÖNECEK
Barbara Devlin’in anne ve babası, önceki gün İngiltere’den giderek hastanede kızlarını son kez gördükten sonra ülkelerine geri döndü. Devlin’in eşinin Marmaris’te olduğu ve eşinin cenazesiyle birlikte uçakla ülkesine döneceği bildirildi.
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