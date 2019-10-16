‘Türkiye’de kitap okunmuyor’ kuyruklu yalan: Türkiye kitap ülkesi

DÜNYANIN en büyük kitap fuarlarından Frankfurt Kitap Fuarı’nda Türkiye ulusal standını, Kütüphane Yayınları Genel Müdürü Yardımcısı Ali Odabaş, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ile İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün açtı. Ali Odabaş, son yayıncılık verilerine rağmen birilerinin Türkiye’yi kitap okuma konusunda 3. dünya ülkesi gibi göstermek istediğini ancak bunun doğru olmadığını söyledi. Üniversiteler ve belediyeler hariç sadece kendilerine bağlı kütüphanelerin 12 milyon kitap aldığını belirten Odabaş, “Bu sayı bile bu ifadenin kuyruklu yalan olduğunun kanıtıdır. Frankfurt, Türk edebiyatının dünyaya açılması konusunda büyük önem taşıyor. Türkiye-Almanya arasında ekonomik, sosyal ilişkilerinin iç içe olması da bu tür fuarların önemini kat kat artırıyor” dedi.

PAMUK VE DEMİR HER YERDE AYNI AMA EDEBİYAT FARKLI

Kitaplar ve yazılı metinlerin, tarihi ve olayları anlamak bakımından geçmişle bugün arasında bir köprü olduğuna dikkati çeken Başkonsolos Burak Karartı, kitapların aynı zamanda geleceği de şekillendirdiğini belirterek “Kitaplar insanoğlunun bireysel gelişiminin en etkili anahtarlarından biridir. Okuyan, kavrayan, tahlil eden ve öğrendiklerini doğru muhakeme edip doğru sonuçlar çıkabilen bir nesle sahip olmak, toplumlar için büyük zenginlik ve güç kaynağıdır. Bu nedenle okumayı daha özendirici hale getirecek yeni metodlar geliştirmeliyiz” dedi.

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün de pamuğun, demirin her yerde aynı olduğunu belirterek, “Ama edebiyat çok farklı. Necip Fazıl, Nazım Hikmet bir tanedir. Dünyanın en büyük 16’ncı yayıncı ülkesiyiz. Türk edebiyatını yurt dışında tanıtmak, hepimizih derdi olmalı” diye konuştu.

TÜRK EDEBİYATINDAN 3 BİN ESER, 61 DİLE ÇEVRİLDİ

Türk kültürünü ve edebiyatını tanıtmak ve yayıncılık alanındaki işbirliği olanaklarını geliştirmek amacıyla katılım sağlanan fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın prestij yayınları, TEDA Projesi desteğiyle yabancı dillerde yayımlanan Türk edebiyatı eserleri, güncel yayınlardan oluşan seçki ile katılımcı yayınevlerinin yayınları yer alıyor. Ulusal standartta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılından bu yana yürütülen ve Türk edebiyatından 2918 eserin 77 ülkede 61 farklı dile çevrilmesine ve yayımlanmasına maddi destek sağlayan TEDA Çeviri ve Yayım Destek Programı’nın tanıtımı için özel olarak hazırlanmış bir bölüm de yer verildi. Bir çok panel ve buluşmanın gerçekleşeceği Türkiye ulusal standında, ‘Göbeklitepe Tarihin Sıfır Noktası” isimli fotoğraf sergisi de fuar süresince ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.



Saatte 10 bin kitap okuyor

Hamref yöneticileri Gökhan Fidan ile Çiğdem Özbağ Ören, kütüphaneler ve kolleksiyoncular için geliştirdikleri saatte 10 bin kitap okuyabilen teknolojiyi Avrupa’ya tanıtmak için fuara katıldı. Geliştirilen bu teknoloji ile kitaplar ele alınmadan sayılabiliyor.

İşimiz kendini aştı

Yurt dışındaki köklü firmalarla iş yapan Ömür Matbaa yöneticisi Murat Şıhmantepe “Yurtdışı işlerimiz kendini aştı. Ajanda, takvim, farklı dillerde dergiler üretiyoruz. Talepler doğrultusunda farklı ürünler de üretiyoruz. Almanya, Fransa ve Hollanda’dan yoğun ilgi görüyoruz” dedi.



Maliyet düşük, kalite yüksek

İstanbul’da faaliyet gösteren Elma Matbaa yöneticisi Gül Şengül, Avrupa’dan aldıkları kitap siparişlerini iki-üç haftada teslim ettiklerini belirterek “Avrupa’ya göre maliyetimiz düşük. Hizmetimizin niteliği de tercih edilmemizin diğer önemli faktörü” dedi.

Binlerce kitap tek platformda

Türkiye’de önde gelen yayınevlerinin kitaplarını tek bir platformda buluşturan Turcadamy yöneticisi Emir Atala, Essen Üniversitesi’nin de kullandığı bu platformda hukuk, sosyal ve beşeri bilimler, doğa bilimleri, mühendislik ve güzel sanatlar bölümlerinden e kitaplar bulunduğunu, özellikle akademisyenlerin bu platforma kolay ve ucuz şekilde ulaşabileceğini söyledi.