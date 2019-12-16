Türkiye’de 100. yıl sergisi

Almanya dışında ilk mimarlık ve tasarım okulunu İstanbul’da açan ve Türkiye’deki en önemli sanat okullarından biri olan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu’na (DTGSYO) örnek niteliği taşıyan Bauhaus’un bu girişimi, Maltepe Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yarın açılacak sergiyle taçlandırılacak. ‘Türkiye’de bir Bauhaus ekolü: Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’ndan Akademisyen Sanatçılar Sergisi’ adıyla açılacak sergi, 10 Ocak 2020 tarihine kadar gezilebilecek. Sergi, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde, Berlin’deki Türk-Alman Toplumu Derneği katkısıyla gerçekleştirildi. Küratörlüğünü ise Fatma Batukan Belge ile Erkan Özdilek üstlendi.

30 SANATÇININ ESERİ SERGİLENECEK

Sergi, sanatı yaşamın her alanına yayma amacı taşıyan özgün bir üretim çizgisini vurguluyor. Ayrıca, Türkiye ve Almanya arasındaki önemli bir kültürel dostluk bağını ortaya koymak amacını da taşıyor. Sergide DTGSYO’nun tüm disiplinlerinden yetişmiş, sanatsal üretimlerini ve eğitim pratiklerini bugün de Bauhaus felsefesine dayanarak sürdüren 30 sanatçının yapıtlarından bir seçki yer alıyor. Sergi süresince İstanbul’daki Goethe Enstitüsü’nün arşivindeki Bauhaus filmleri de gösterilecek.

Güzel bir rastlantı ile Berlin-İstanbul kardeşliğinin 30’uncu yılına rastlayan serginin 2020 yılında Almanya’nın Berlin kentinde de sergilenmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Almanya’nın Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Monika Grütters ile Yardımcısı Dr. Brigitta Thomas, serginin gerçekleşmesi için destek veriyor.