Türkiye ve KKTC kökenli adaylar, meclisleri doldurdu
İngiltere’de geçen perşembe günü yapılan yerel seçimlerde, Türkiye kökenli yaklaşık 40 aday, Londra’nın ilçe belediyelerinde meclis üyesi seçildi. Sadece Enfield Belediyesi’ne seçilen Türkiye ve KKTC kökenli adayların sayısı 21’i buldu.
LONDRA’nın Enfield Belediyesi’nde meclis üyeliği için yarışan 22 Türkiye ve KKTC kökenli adaydan 21’i seçimi kazanarak tarihi bir rekora imza attı. 21 adayın tamamı, İşçi Partisi listesinden seçildi. Bu sonuçla birlikte 63 sandalyeli Enfield Belediyesi’nin İşçi Partili meclis üyesi sayısı 46’ya yükselirken Muhafazakar Partili meclis üye sayısı 17’ye düştü.
Londra’nın ilçe belediyelerinde meclis üyesi seçilen Türkiye ve KKTC kökenli diğer adaylar ve partileri şöyle:
ENFIELD BELEDİYESİ
İşçi Partisi: Yasemin Brett, Tolga Aramaz, Ergin Erbil, Ergün Eren, Ahmet Hasan (Karahasan), Güner Aydın, Birsen Demirel, Elif Erbil, Mustafa Çetinkaya, Saray Karakuş, Nesil Çalışkan, Alev Cazimoğlu, Sinan Boztaş, Güney Doğan, Ahmet Öykener, Susan Erbil, Ayfer Orhan, Mahmut Aksanoğlu, Sabri Özaydın, Hass Yusuf, Hüseyin Işık Akpınar.
HARINGEY BELEDİYESİ
İşçi Partisi: Perray Ahmet, Emine İbrahim, Makbule Güneş, Erdal Doğan, Mahir Demir.
HACKNEY BELEDİYESİ
İşçi Partisi: Feryal Demirci, Mete Serdar Çoban, M. Can Özşen.
BEXLEY BELEDİYESİ
Muhafazakar Parti: Cafer Münür, Ahmet Dourmoush.
ISLINGTON BELEDİYESİ
İşçi Partisi: Nurullah Turan.
KENSINGTON& CHELSEA BELEDİYESİ
Muhafazakar Parti: Cem Campbell Kemahlı
CAMDEN BELEDİYESİ
İşçi Partisi: Meriç Apak (Kentish Town)
WALTHAM FOREST BELEDİYESİ
Muhafazakar Parti: Nick Halebi
TOWER HAMLETS BELEDİYESİ
Liberal Demokrat Parti: Arif Ömer Erdoğan
LAMBETH BELEDİYESİ
İşçi Partisi: İbrahim Doğuş
HAVERING BELEDİYESİ
Muhafazakar Parti: Osman Ali Dervish
WANDSWORTH BELEDİYESİ
İşçi Partisi: Aydın Emre Dikerdem
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