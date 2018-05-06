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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
06.05.2018 - 15:15, Son Güncelleme:

Türkiye ve KKTC kökenli adaylar, meclisleri doldurdu

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Türkiye ve KKTC kökenli adaylar, meclisleri doldurdu

İngiltere’de geçen perşembe günü yapılan yerel seçimlerde, Türkiye kökenli yaklaşık 40 aday, Londra’nın ilçe belediyelerinde meclis üyesi seçildi. Sadece Enfield Belediyesi’ne seçilen Türkiye ve KKTC kökenli adayların sayısı 21’i buldu.

LONDRA’nın Enfield Belediyesi’nde meclis üyeliği için yarışan 22 Türkiye ve KKTC kökenli adaydan 21’i seçimi kazanarak tarihi bir rekora imza attı. 21 adayın tamamı, İşçi Partisi listesinden seçildi. Bu sonuçla birlikte 63 sandalyeli Enfield Belediyesi’nin İşçi Partili meclis üyesi sayısı 46’ya yükselirken Muhafazakar Partili meclis üye sayısı 17’ye düştü. 

Londra’nın ilçe belediyelerinde meclis üyesi seçilen Türkiye ve KKTC kökenli diğer adaylar ve partileri şöyle:

ENFIELD BELEDİYESİ
İşçi Partisi: Yasemin Brett, Tolga Aramaz, Ergin Erbil, Ergün Eren, Ahmet Hasan (Karahasan), Güner Aydın, Birsen Demirel, Elif Erbil, Mustafa Çetinkaya, Saray Karakuş, Nesil Çalışkan, Alev Cazimoğlu, Sinan Boztaş, Güney Doğan, Ahmet Öykener, Susan Erbil, Ayfer Orhan, Mahmut Aksanoğlu, Sabri Özaydın, Hass Yusuf, Hüseyin Işık Akpınar.

HARINGEY BELEDİYESİ
İşçi Partisi: Perray Ahmet, Emine İbrahim, Makbule Güneş, Erdal Doğan, Mahir Demir.

HACKNEY BELEDİYESİ
İşçi Partisi: Feryal Demirci, Mete Serdar Çoban, M. Can Özşen.

BEXLEY BELEDİYESİ
Muhafazakar Parti: Cafer Münür, Ahmet Dourmoush.

ISLINGTON BELEDİYESİ
İşçi Partisi: Nurullah Turan.

KENSINGTON& CHELSEA BELEDİYESİ
Muhafazakar Parti: Cem Campbell Kemahlı

CAMDEN BELEDİYESİ
İşçi Partisi: Meriç Apak (Kentish Town)

WALTHAM FOREST BELEDİYESİ
Muhafazakar Parti: Nick Halebi

TOWER HAMLETS BELEDİYESİ
Liberal Demokrat Parti: Arif Ömer Erdoğan

LAMBETH BELEDİYESİ
İşçi Partisi: İbrahim Doğuş

HAVERING BELEDİYESİ
Muhafazakar Parti: Osman Ali Dervish

WANDSWORTH BELEDİYESİ
İşçi Partisi: Aydın Emre Dikerdem

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