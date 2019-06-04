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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Göksel Divarcı
04.06.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Antoine Griezmann: Türkiye'de çok zor bir maça çıkacağız

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Antoine Griezmann: Türkiye'de çok zor bir maça çıkacağız

Hazırlık maçında Bolivya'yı 2-0 mağlup eden Fransa'da yıldız futbolcu Antoine Griezmann, Türkiye'de kendilerini zor bir maçın beklediğini söyledi.

EURO 2020 Avrupa elemeleri H Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Fransa'yı ağırlayacak.

"ÇOK ZOR BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ"

Maç hakkında konuşan Griezmann, "Bolivya ile oynadık çünkü basit bir maça ihtiyacımız vardı. Türkiye'de çok zor bir maç oynayacağız. Bu maça en iyi şekilde hazırlanmalıyız. En iyi durumumda değilim ama Bolivya maçı bana yardımcı oldu. Çok iyi bir ekibimiz var ve EURO2020'ye gitmek için çalışmalıyız" dedi.

Atletico Madrid'den ayrıldığını açıklayan Griezmann, bu sezon 48 maçta 21 gol attı ve 10 asist yaptı.

Antoine Griezmann: Türkiyede çok zor bir maça çıkacağız

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