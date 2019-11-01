‘Türkiye, terörle mücadele konusunda örnek bir ülkedir’
Hollanda Ombudsmanlığı tarafından düzenlenen ‘Poldershop’ etkinliğine katılmak üzere Lahey’e gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT) Başsavcısı Serge Brammertz ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkan Yardımcısı Yargıç Robert Fremr ile görüştü. Malkoç, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği’nde Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) yetkilileri ile fikir alışverişinde bulundu.
MALKOÇ, büyükelçilikteki toplantı sonrası yaptığı açıklamada, STK’lar ile görüşmesinin verimli geçtiğini söyledi. Ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşlarının, aralarında terör örgütlerine katılımın önlenmesi gibi pek çok konuda önemli çalışmalar yaptığını belirten Malkoç, şunları söyledi: “Umut ediyorum ki, Hollanda makamları bunun yeterince farkında olurlar ve buradaki toplumun huzurunun ve barışın sağlanmasında Türklerin ne kadar faydalı çalışma yaptığını müşahede ederler. Hollanda’da bulunan insanımızın 50 yıllık mücadeleden sonra kendi hak ve hukukunu öğrenmiş olduğunu gördük ve bunu korumasında iyi bir seviyeye getirdiğini müşahede ettik. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız iyi eğitim almalı, ticari hayatta ve siyasette aktif olmalı.”
‘İFTİHARLA ANLATIYORUZ’
“Dünyanın barışa ve huzura ihtiyacı var. Bu da vicdan sahibi, insan haklarından yana kişiler tarafından adalet ve hakkaniyeti egemen kılarak sağlanır. Sivil toplum örgütlerinin bu anlamda daha çok çaba göstermesi, dünyadaki haksızlık ve hukuksuzluklara karşı ombudsmanların da gayretini artırması gerekir. Türkiye yıllardır farklı terör örgütleriyle mücadele etti. Deneyimleriyle terörle mücadelede dünyaya örnek bir ülkedir. Türkiye’nin yaptığı bu güzel çalışmaları bütün dünyaya anlatması gerekiyor. Bu yüzden biz bir taraftan idarenin eylem ve işlemlerini denetlerken insan hakları açısından da Türkiye’nin medarı iftarı olan bu güzel çalışmaları dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Bunu hem gurur hem de iftiharla anlatıyoruz.”
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