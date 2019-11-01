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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
01.11.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

‘Türkiye, terörle mücadele konusunda örnek bir ülkedir’

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‘Türkiye, terörle mücadele konusunda örnek bir ülkedir’

Hollanda Ombudsmanlığı tarafından düzenlenen ‘Poldershop’ etkinliğine katılmak üzere Lahey’e gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT) Başsavcısı Serge Brammertz ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkan Yardımcısı Yargıç Robert Fremr ile görüştü. Malkoç, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği’nde Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) yetkilileri ile fikir alışverişinde bulundu.

MALKOÇ, büyükelçilikteki toplantı sonrası yaptığı açıklamada, STK’lar ile görüşmesinin verimli geçtiğini söyledi. Ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşlarının, aralarında terör örgütlerine katılımın önlenmesi gibi pek çok konuda önemli çalışmalar yaptığını belirten Malkoç, şunları söyledi: “Umut ediyorum ki, Hollanda makamları bunun yeterince farkında olurlar ve buradaki toplumun huzurunun ve barışın sağlanmasında Türklerin ne kadar faydalı çalışma yaptığını müşahede ederler. Hollanda’da bulunan insanımızın 50 yıllık mücadeleden sonra kendi hak ve hukukunu öğrenmiş olduğunu gördük ve bunu korumasında iyi bir seviyeye getirdiğini müşahede ettik. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız iyi eğitim almalı, ticari hayatta ve siyasette aktif olmalı.”

‘Türkiye, terörle mücadele konusunda örnek bir ülkedir’
‘İFTİHARLA ANLATIYORUZ’
“Dünyanın barışa ve huzura ihtiyacı var. Bu da vicdan sahibi, insan haklarından yana kişiler tarafından adalet ve hakkaniyeti egemen kılarak sağlanır. Sivil toplum örgütlerinin bu anlamda daha çok çaba göstermesi, dünyadaki haksızlık ve hukuksuzluklara karşı ombudsmanların da gayretini artırması gerekir. Türkiye yıllardır farklı terör örgütleriyle mücadele etti. Deneyimleriyle terörle mücadelede dünyaya örnek bir ülkedir. Türkiye’nin yaptığı bu güzel çalışmaları bütün dünyaya anlatması gerekiyor. Bu yüzden biz bir taraftan idarenin eylem ve işlemlerini denetlerken insan hakları açısından da Türkiye’nin medarı iftarı olan bu güzel çalışmaları dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Bunu hem gurur hem de iftiharla anlatıyoruz.”
‘Türkiye, terörle mücadele konusunda örnek bir ülkedir’

 

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