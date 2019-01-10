Almanya’dan tek başına tatile gitmişti, ölü bulundu!
Almanya’dan tek başına Antalya’ya tatilen giden Alman turist Thomas Bernhard Uhrmeister’dan haber alamayan 5 yıldızlı otelin çalışanları odasında girdiklerinde 63 yaşındaki turisti ölü buldu.
63 yaşındaki Thomas Bernhard Uhrmeister, Almanya’dan tek başına tatil için Manavgat’ın Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesindeki 5 yıldızlı bir otele gitti. Bir süre Uhrmeister’den haber alamayan otel görevlileri girdikleri odada turistin cansız bedeniyle karşılaştı. Otel görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri Alman turistin öldüğünü belirlerken, Alman turistin cesedi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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